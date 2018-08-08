Украина рассчитывает осенью ввести в эксплуатацию первые локомотивы General Electric

Ранее «Укрзализныця» подписала с американской компаний General Electric соглашение о поставке до 225 локомотивов с локализацией производства в Украине до 40% на сумму 1 млрд долл.

Украина рассчитывает осенью ввести в эксплуатацию первые локомотивы TE33A американской компании General Electric, которые будут произведены и укомплектованы для «Укрзализныци».

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Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

«Осенью Украина рассчитывает ввести в эксплуатацию первые локомотивы, которые будут произведены и укомплектованы для «Укрзализныци» по кооперационному договору с американским гигантом General Electric», - сообщил Гройсман.

При этом глава правительства отметил, что Украина потеряла много подвижного состава на оккупированной территории.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» подписала с американской компаний General Electric рамочное соглашение о поставке "Укрзализныце" до 225 локомотивов с локализацией производства в Украине до 40% на сумму 1 млрд долл.

В рамках реализации первого этапа соглашения заключен договор купли-продажи между General Electric и "Укрэксимбанком" на поставку в конце 2018 года и в начале 2019 года 30 грузовых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем локализации 10%.

Цена покупки 30 локомотивов General Electric акционерной госкомпанией «Укрзализныця» составляет 4,68 млн долл. за единицу.