Гройсман заявил о начале "вычисления врагов" в «Укрзализныце»

По его словам, одновременно с обновлением фондов "Укрзализныци" происходит и обновление управления компанией, искоренение теневых сделок.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о начале «вычисления» врагов и выводе ситуации в акционерной госкомпании «Укрзализныця» из состояния упадка.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на слова премьер-министра.

«Компания-миллиардер, «Укрзализныця» была опутана всевозможными схемами и узлами. Начинаем отматывать, вычислять врагов и выводить ситуацию из состояния упадка», - цитирует пресс-служба Гройсмана.

По словам главы правительства, одновременно с обновлением фондов происходит и обновление управления государственной компанией, искоренение теневых сделок и ручного управления, которое наблюдалось в прошлые периоды.

Как сообщал УНИАН, в июле, выступая в Верховной Раде, Гройсман сказал, что «Укрзализныця» столкнулась с проблемой дефицита вагонов и подвижного состава из-за коррупционных схем.

В свою очередь, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что «Укрзализныця» не успевает выполнять все заявки бизнеса на перевозки промышленных грузов по железной дороге и превращается в «тромб» национальной экономики, сдерживая наращивание производства заказчиками ее услуг. Также, по словам Омеляна, убытки «Укрзализныци» от коррупции и неэффективного использования средств составляют 10-15 млрд грн в год.