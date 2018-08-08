BMW отзывает свыше 300 тысяч автомобилей в Европе

Дефект модуля рециркуляции отработавших газов в дизельных автомобилях BMW несет опасности вызвать пожар, поэтому автоконцерн планирует заменить проблемные детали.

Автогигант BMW отзовет в Европе 324 тысячи автомобилей, из которых свыше 96 тысяч - в Германии. Причиной стал возможный дефект модуля рециркуляции отработавших газов. Автопроизводитель планирует заменить соответствующие детали машин.

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Об этом сообщает немецкое издание Frankurter Allemeine Zeitung (FAZ). В главном офисе BMW в Баварии подтвердили информацию газеты, передает “Немецкая волна”.

В Южной Корее BMW через такую же проблему отозвала уже более 100 тысяч автомобилей. Нарушение работы модуля рециркуляции отработавших газов может привести к возгоранию. По сообщениям СМИ, огонь уже возникал в около 30 автомобилях. Прежде всего, речь идет о модели седана 520d.

Ранее Южная Корея открыла производство относительно BMW за то, что концерн поздно начал отзывать авто. По количеству возгораний в машинах в Европе BMW ничего не сообщала.

Рециркуляция отработанных газов является методом, который позволяет сокращать объемы выбросов вредных для человека оксидов азота авто с дизельными двигателями.