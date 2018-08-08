"Укрзализныця" потратит более 700 тысяч гривень на рекламу в Facebook

Согласно данным на сайте Prozorro, договор действителен до конца года.

Филиал акционерной компании "Укрзализныця" - "Центр сервисного обеспечения " по результатам тендера, проведенного через систему электронных государственных закупок Prozorro, заключил договор с физлицом-предпринимателем о предоставлении услуг рекламы в социальной сети Facebook на 739,8 тысячи гривень.

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Согласно сообщению в системе электронных госзакупок Prozorro, договор купли-продажи 19 июня подписали и.о. директора филиала "Укрзализныця" - "Центр сервисного обеспечения " Лишенко О.Г. и его заместитель Мельниченко И. О., а с другой стороны – физическое лицо - предприниматель Роман Русанов.

Согласно данным на сайте Prozorro, договор действителен до конца года.

Данный договор предусматривает предоставление "Укрзализныце" услуг по поддержке официальной страницы "Укрзализныци" в соцсети Facebook за 653 тысячи гривень.

В эту сумму входит: проведение аналитического исследования и подготовка отчета с рекомендациями относительно оптимизации страницы "Укрзализныци" в Facebook (110 тысяч гривень), разработка дизайна макетов элементов страницы «Укрзализныци» (195 тысяч гривень), продвижение публикаций "Укрзализныци" в Facebook (с флажком реклама) – таргетированное продвижение публикаций (79,8 тысячи гривень), изготовление "квадратных видео" для размещения на странице Facebook (128,52 тысячи гривень), изготовление иллюстративных материалов для размещения в Facebook (139,5 тысячи гривень).

Кроме этого, в случае увеличения количества подписчиков страницы с 28 тысяч до 78 тысяч, а также в случае предоставления услуг без нарушений сроков, качественно и полностью, исполнитель разово получит 87 тысяч гривень.

Отмечается, что услуги будут предоставлять по адресу офиса "Укрзализныци" в Киеве по ул. Тверской, 5.

Как сообщал УНИАН, филиал акционерной компании "Укрзализныця" по закупкам "Центр обеспечения производства" по результатам тендера, проведенного через систему электронных государственных закупок Prozorro, заключил договор с филиалом Российских железных дорог на поставку "Железным дорогам Украины" 96 наградных знаков "Почетный железнодорожник" из медно-никелевого сплава на сумму 181,927 тысячи российских рублей (78 400 гривень) с учетом НДС.

Согласно данным на сайте Prozorro, помимо наградных знаков "Почетный железнодорожник", в сумму 181,927 тысячи рублей входит удостоверение к знаку из кожи с вклейкой на самоклеящейся бумаге.

После появления этой информации в СМИ исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов поручил остановить процедуру закупки знаков "Почетный железнодорожник".