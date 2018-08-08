Первый тепловоз General Electric для Украины отправится сегодня из США - Кравцов

И.о. главы "Укрзализныци" Кравцов отметил, что окончательное доукомплектование локомотива будет проводиться на Крюковском вагоностроительном заводе.

Первый тепловоз TE33AС General Electric для Украины отправится сегодня с Пенсильванского завода GE Transportation (США).

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Об этом сообщил и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

"Первый TE33AC для Украины отправится сегодня с завода GE Transportation, что в Пенсильвании. Локомотив поедет поездом в Норфолк, штат Вирджиния, а затем судном через Атлантику, Средиземное и Черное море в Черноморск", – написал он.

Кравцов отметил, что окончательное доукомплектование локомотива будет проводиться на Крюковском вагоностроительном заводе.

"После этого он будет принят в эксплуатацию и начнет перевозить грузы", - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Украина рассчитывает осенью ввести в эксплуатацию первые локомотивы TE33AС американской компании General Electric.

Ранее "Укрзализныця" подписала с американской компаний General Electric рамочное соглашение о поставке "Укрзализныце" до 225 локомотивов с локализацией производства в Украине до 40% на сумму 1 миллиард долларов.

В рамках реализации первого этапа соглашения заключен договор купли-продажи между General Electric и "Укрэксимбанком" на поставку в конце 2018 года и в начале 2019 года 30 грузовых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем локализации производства в Украине 10%.

Цена покупки 30 локомотивов General Electric акционерной госкомпанией "Укрзализныця" составляет 4,68 миллиона долларов за единицу.