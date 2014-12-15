Активисты просят премьера разобраться с антиукраинской позицией на рынке авиаперевозок

«Сейчас страницы многих газет пестрят заголовками, что на рынке авиаперевозок якобы идет война, война за контроль над этим рынком. Различные «эксперты», неизвестные юристы, уверенно заявляют, что если заработают новые Правила, то многим небольшим авиакомпаниям останется только свернуть свою деятельность и закрыться. С их слов рынок направляется к катастрофе», - говорится в письме.

В Ассоциации обращают внимание на то, кто именно предсказал эту катастрофу и чьими руками и устами расшатывается ситуация на рынке авиаперевозок.

«Негатив по этому поводу распространяет псевдо «Ассоциация авиаперевозчиков Украины», информация о которой пока что отсутствует в Едином государственном реестре предприятий Украины. Членами Ассоциации публично называют себя - дочерняя компания турецкого авиаперевозчика «АтласДжет Украина», авиакомпании «Ютэйр-Украина» и UM Air, «Буковина» и обслуживающая компания аэропорта «Борисполь» - «Трансаэрохендлинг» и некоторые вообще неработающие перевозчики», - отмечают в Ассоциации защиты прав граждан Украины.

Дочерняя компания турецкого авиаперевозчика «Атласджет Украина», которая занимает наиболее агрессивную позицию в отношении новых рыночных правил, до сих пор не совершила ни одного рейса, не смотря на то, что получила летом прошлого года 15 назначений на рейсы. Якобы турецкая сторона контролирует как минимум 90% компании. Неофициально же на рынке говорят, что компания создана на деньги семьи бывшего президента Виктора Януковича, говорится в письме. «Генеральный директор этой компании Сергей Подгорецкий - бывший сотрудник Службы безопасности Украины во времена Кучмы и Януковича. Адвокат «Атласджет Украина» постоянно распространяет в социальных сетях и СМИ ложную информацию и откровенно искажает факты, чтобы представить ситуацию в выгодном его клиенту мире», - отмечает глава Ассоциации защиты прав граждан Украины Владимир Лесик.

Другой член Ассоциации авиаперевозчиков - авиакомпания «Ютэйр-Украина» - дочерняя компания российской UTair, в последнее время осуществляет только один рейс из Киева до Москвы. Несмотря на наличие полтора десятка назначений на рейсы, авиакомпания не заинтересована осуществлять полеты из Украины, по словам ее гендиректора Анатолия Бенца. Изменить позицию относительно нашего рынка компания готова, если государство Украина предоставит ей существенные скидки на авиационное топливо и налоговые льготы. Извините, но комментарии по этому поводу излишни, отмечают в письме.

В UM Air более значительная география полетов - из Киева в Бейрут, Тегеран и Амман. Эта авиакомпания была создана еще в 1998 году, ее основателями были два брата-гражданина Ливана Марун и Родриг Мерхеж. Позже в 2004 году в состав учредителей ввели нардепов Владимира Сацюка и Александра Волкова, в обмен на лоббирование интересов компании. Европейская комиссия (ЕК) неоднократно запрещала полеты UM Air над территорией ЕС из соображений безопасности, ведь она использовала очень старые самолеты. США применяли санкции в отношении авиакомпании и ее совладельца Родрига Мерхежа за сотрудничество с Ираном в момент действия моратория, говорится в письме.

В Ассоциации защиты прав граждан Украины резюмируют, что антиукраинская и деструктивная позиция членов этой «псевдо-Ассоциации» несет опасность как для рынка авиационных перевозок, так и для нашего государства в целом.

«Ассоциация защиты прав граждан Украины», которую я возглавляю, не является игроком авиационного рынка, мы представляем интересы граждан Украины, авиапассажиров. И мы обеспокоены тем фактом, что какие-то аферисты, возможно за деньги России или семьи бывшего президента Януковича пытаются дестабилизировать рынок авиаперевозок, который имеет стратегическое значение для нашего государства», - говорит Владимир Лесик.

В Ассоциации отмечают, что государство должно, в первую очередь, помнить об интересах украинского пассажира, защищать украинского перевозчика, заботиться о безопасности полетов, развивать инфраструктуру национального рынка, создавать новые рабочие места по всей Украине, а не только в столице.