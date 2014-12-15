Укрзализныця» первым рейсом поезда «Интерсити+» Киев – Кривой Рог перевезла 119 пассажиров

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, новый поезд курсирует по заданному маршруту через день: из Киева - по четным числам, из Кривого Рога - по нечетным.

В сообщении отмечается, что на данном маршруте государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), являющееся оператором скоростных поездов, задействовала электропоезд отечественного производства Крюковского вагоностроительного завода ЭКр-1 «Тарпан».

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«Благодаря тому, что на пути следования поезд не имеет промежуточных остановок, время в пути из Киева в Кривой Рог составляет 5 часов и 1 минуту, а обратно - 4 часа и 59 минут», - подчеркивает «Укрзализныця».

В частности, начиная с 12 декабря, скоростной поезд отправляется со станции Киев-Пассажирский в 17:29 и прибывает в Кривой Рог в 22:30. В обратном направлении поезд отправляется в 8:01 и прибывает в столицу в 13:00.

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«Поезд "Интерсити+" №739/740 является первым скоростным поездом, который соединил крупный промышленный, научный и культурный центр со столицей Украины - до этого между Кривым Рогом и Киевом курсировали только ночные поезда, путешествие которыми занимает более 8 часов», – отмечается в сообщении.

Билеты на данный скоростной поезд уже доступны на портале бронирования билетов и во всех железнодорожных кассах.

Как сообщал УНИАН, Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), являющееся оператором скоростных поездов, с 28 ноября 2014 года продлило маршрут курсирования скоростного поезда №734/733 сообщением Киев - Днепропетровск до Красноармейска (Донецкая область).

Справка УНИАН. С мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км/час начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, связав Киев с Харьковом и Львовом. Затем география курсирования поездов Нyundai была расширена.

В этом году «Укрзализныця» приобрела у Крюковского вагонзавода два скоростных электропоезда ЭКр1 (класс «Интерсити+»), которые связали Киев с Одессой и Львовом.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda и двумя электропоездами ЭКр1 «Тарпан» и поезда с локомотивной тягой «Украина-2» производства Крюковского вагоностроительного завода.