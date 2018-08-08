Китайская компания начала дноуглубление в порту "Черноморск"

Для проведения дноуглубления CHEC мобилизовала дноуглубительный флот из 15 судов, которые уже прибыли в акваторию порта.

Сегодня в морском порту "Черноморск" (Одесская область) китайская компания China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC) приступила к дноуглублению на морском подходном канале и в операционной акватории 1-го ковша Сухого лимана.

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Как сообщили УНИАН в администрации порта, таким образом 8 августа в порту началась реализация нового крупного инфраструктурного проекта Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Отмечается, что дноуглубление в порту повысит его конкурентоспособность в бассейне Черного моря, создаст условия для подхода крупнотоннажных судов с осадкой до 14,5 метра типа Capesize дедвейтом до 100 тысяч тонн и контейнеровозов вместимостью 8 тысяч TEU к действующим и планирующимся к реконструкции глубоководным причалам.

Как отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс, данные дноуглубительные работы в порту "Черноморск" являются очередным этапом реализации стратегии АМПУ по развитию украинских портов.

"Наша задача – создавать все необходимые условия для эффективной работы всех участников рынка – частных и государственных стивидорных компаний, а также увеличить грузопоток и расширить участие украинских портов в международных транспортных коридорах. Черноморску в реализации этих планов отведена важная роль", - добавил Вецкаганс.

Предполагается, что реализация этого проекта положительно повлияет на перспективное развитие стивидоров, работающих в порту, в том числе таких крупных частных компаний как "Кернел", "Рисоил", "Ильический зерновой терминал". Стратегия развития порта также предусматривает реконструкцию причального фронта с увеличением глубин у его границ. Речь идет о реконструкции причалов №№1-2, 11-17 с увеличением проектных глубин до 15 метров.

Проект дноуглубления, разработанный базовым институтом Министерства инфраструктуры Украины "ЧерноморНИИпроект", предусматривает не только углубление, но и расширение подходного канала. На сегодняшний день длина канала составляет 1,4 тысячи метров, ширина - 150 метров, а глубина - 14,5 метра. После реконструкции его параметры будут увеличены: длина - до 1,6 тысячи метров, глубина - до 16 метров. В свою очередь, дноуглубление акватории 1-го ковша Сухого лимана позволит достичь глубины в его центральной части до 15 метров.

Общий объем дноуглубительных работ в порту составит около 2 миллионов кубометров. На подходном канале будет поднято более 500 тысяч кубометров грунта, акватории - почти 1,5 миллиона кубометров. Ориентировочный срок проведения работ по проектам от 2 до 5 месяцев.

Стоимость реализации проектов - 404,1 миллиона гривень без НДС, из них – 87,1 миллиона гривень будет направлено на дноуглубление канала, а 317 миллионов гривень - акватории.

Для проведения дноуглубления CHEC мобилизовала дноуглубительный флот из 15 судов, которые уже прибыли в акваторию порта.

Как сообщал УНИАН, CHEC выбрана для проведения дноуглубительных работ в порту "Черноморск" в результате открытых торгов. Процедура состояла из двух лотов, аукцион по каждому из которых прошел 13 марта. Участие в конкурсе приняли крупнейшие мировые дноуглубительные компании: China Harbour Engineering Сompany Ltd. (Китай), LTD Novadeal (Бельгия), Jan De Nul n.v. (Нидерланды), Van Oord Dredgingand Marine BV (Нидерланды). Компания CHEC предложила наиболее низкую стоимость работ. Экономия средств составила 40 миллионов гривень или 10% от ожидаемой стоимости.

Справка УНИАН. Морской торговый порт "Черноморск" – универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать наливные, навалочные и генеральные грузы. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тысяч тонн.