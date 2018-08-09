Новый маршрут: на Закарпатье провели экспериментальную поездку скоростного поезда
В ночь с 7 на 8 августа была проведена экспериментальная поездка двухсистемного скоростного электропоезда "Тарпан" производства Крюковского вагонзавода из Львова в Ужгород.
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Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Ужгородскую дирекцию железнодорожных перевозок.
Как информируют железнодорожники, поезд проследовал по маршруту Львов-Лавочное-Мукачево-Ужгород.
Данная тестовая поездка была осуществлена с целью определения возможности курсирования нового поезда Киев-Львов-Мукачево-Ужгород, подтверждения динамических характеристик подвижного состава и определения максимальных скоростей движения.
Напомним, что в марте текущего года транспортный комитет Верховной Рады рекомендовал УЗ запустить новый маршрут поездов "Интерсити+" из Киева до Ужгорода.
До того, в феврале, сообщалось, что УЗ рассматривает возможность открытия очередного маршрута скоростного поезда "Интерсити", который может соединить Львов и Закарпатскую область.