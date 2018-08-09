Аэропорт «Борисполь» заплатил почти 13 миллионов штрафа

Антимонопольный комитет оштрафовал аэропорт в январе прошлого года.

Международный аэропорт «Борисполь» оплатил штраф в 12,78 млн грн, который в январе прошлого года наложил Антимонопольный комитет Украины за установление завышенной платы субъектам, которые предоставляют услуги наземного обслуживания авиакомпаниям.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.

«Фактически речь шла об установлении завышенной платы субъектам, которые предоставляют услуги наземного обслуживания авиакомпаниям. Эффективная конкуренция субъектов наземного обслуживания выгодна авиакомпаниям и потребителям. Решением был наложен штраф 12,78 млн грн. Больше года длился судебный процесс. Сегодня пришло письмо от «Борисполя» о выполнении решения и уплате штрафа», - написал он.

Как сообщал УНИАН, в январе 2017 года Антимонопольный комитет наложил штраф на крупнейший в Украине международный аэропорт «Борисполь» в размере 12,78 млн грн за злоупотребление монопольным положением на рынке специализированных услуг аэропорта в части аэропортового наземного обслуживания (хендлинг).

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».