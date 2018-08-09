Уменьшить пробки на дорогах: в крупных городах Украины хотят построить перехватывающие автостоянки

В Минрегионе отметили, что это будет способствовать повышению экологического состояния городов, налаживанию транспортного движения в центральных районах городов.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает обновить государственные строительные нормы относительно возможности проектирования на въезде в центральные районы крупных городов перехватывающих автостоянок.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующее изменение предлагается внести в ГСН «Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей».

«Практика создания перехватывающих парковок для авто существует во многих странах Европы и мира, ведь это значительно облегчает движение в крупных городах, разгружает центральные районы от чрезмерного количества индивидуальных автомобилей. Таким образом, владелец авто, заезжая в центр города, имеет возможность оставить свой автомобиль на парковке и пересесть на общественный транспорт, чтобы удобно добраться до места назначения. Поэтому в изменениях к ГСН относительно автостоянок мы предлагаем ввести возможность организации перехватывающих парковок для авто в крупных городах Украины», - написал он.

По словам Парцхаладзе, это будет способствовать уменьшению пробок на дорогах, повышению экологического состояния городов, налаживанию транспортного движения в центральных районах городов.

«Согласно предложенным изменениям, перехватывающие автостоянки должны располагаться вблизи железнодорожных станций, авиационных терминалов, станций метрополитена, остановок маршрутного такси и другого общественного транспорта, расположенных на подъезде к центральной части города. Такие автостоянки следует располагать на расстоянии не более чем 150 м от объектам обслуживания», - написал он.

Парцхаладзе отметил, что вместимость перехватывающих автостоянок определяется с учетом: до 50% машиномест - для длительного хранения авто (в течение дня) и до 25% машиномест - для поездок с культурно-бытовыми целями (на несколько часов).

Как сообщал УНИАН, Минрегион ввел норму по организации перехватывающих велопарковок возле станций метрополитена, что позволит экономить время и средства на проезд, а также уменьшит количество пробок и автомобилей на дорогах. Количество мест на перехватывающих велостоянках определяется расчетом 0,1% пользователей станции, но не менее 10 паркомест. Расстояние от перехватывающей велостоянки ко входу на станцию не должна превышать 30 м, в стесненных условиях разрешается располагать велосипедную стоянку на расстоянии до 100 м от входа на станцию.

Справка УНИАН. Перехватывающая парковка - стоянка, расположенная вблизи автотранспортных путей следования населения по месту жительства. Предназначена для разгрузки центральной части в пригородной и периферической зонах, путем временного хранения автомобилей при поездках с пересадкой на скоростные виды внутренне городского пассажирского транспорта. Позволяет уменьшить загруженность автотранспортной системы города, освободив ее от части личного автотранспорта.