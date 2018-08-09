Глава "Укравтодора" рассказал, какие магистрали отремонтируют до конца года

Он отметил, что главные дороги страны ремонтируются участками, поскольку отремонтировать все дороги, 95% из которых разбиты, в короткие сроки невозможно.

С 2017 года "Укравтодор" сфокусировался на основных маршрутных коридорах и утвердил первую пятилетнюю стратегию развития дорог на 2018-2022 годы.

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Об этом в интервью журналу "Новое время" рассказал Славомир Новак, польский глава "Укравтодора".

По словам Новака, цель стратегии соединить к 2022-му все областные центры Украины между собой нормальными дорогами. "В 2018 году есть приоритетные коридоры: Киев-Харьков-Довжанский - продолжаем ремонт, и к концу года его отремонтируем. Дорога Харьков-Ахтырка, что между Харьковской и Сумской областью, также к концу года будет сделана", - сообщил он.

Кроме этого Новак рассказал, что с января этого года проводится две реформы, которые станут конституцией дорожной отрасли. "Первая - децентрализация дорог, как это давно сделано в других странах Европы. Мы передали 120 тыс. км дорог на местный уровень и оставили [себе] 50 тыс. государственных дорог. Вторая реформа - дорожный фонд как стабильный и независимый инструмент финансирования дорожной отрасли", - рассказал Новак.

Он отметил, что реформа децентрализации масштабная, и первые ожидаемо шаги трудные, но ее суть в том, что сейчас хорошие дороги в городах, районах и поселках - это ответственность местной власти и показатель ее эффективности. "Теперь губернатор должен объяснять гражданам, почему предоставленные государством деньги не освоены. Мы передали средства, передали дороги - ребята, занимайтесь", - сказал Новак.

Кроме того, он отметил, что не хочет видеть кумовства при выборе подрядчика на ремонт дороги. "Поэтому мы приглашаем большие компании из Европы, и с их стороны есть большой интерес. У турецких, азербайджанских, белорусских компаний также есть заинтересованность в украинском рынке", - рассказал он.

Новак отметил, что главные дорожные артерии старны ремонтируются участками, поскольку отремонтировать абсолютно все в стране, где 95% дорог в плохом состоянии, за год нереально.

Полную версию интервью со Славомиром Новаком читайте в новом номере журнала "Новое время" от 09 августа 2018 года.