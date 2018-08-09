«Укрзализныця» в разы переплатит за видеокамеры для поездов - СМИ

В этом году в пассажирские вагонные депо по всей Украине поставят 100 комплектов системы видеонаблюдения.

Филиал «Пассажирская компания» ПАО «Украинская железная дорога» 3 июля по результатам тендера заказала в ООО «Секур Интеграция» систем видеонаблюдения на 7,40 млн грн.

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Об этом сообщают “Наші гроші” со ссылкой на данные в системе «Прозорро».

В этом году в пассажирские вагонные депо по всей Украине поставят 100 комплектов системы видеонаблюдения производства компании «Guangzhou Cantonk Corporation Ltd.» (Китай) в 2018 году по 74 тыс. грн. Пресс-центр «УЗ» писал, что видеокамеры установят с двух сторон коридора вагона и в тамбуре, а монитор для наблюдения будет находиться в служебном купе проводника.

По данным «Наших грошей», цены регистраторов и камер могут быть завышены в несколько раз.

Например, купольные камеры AHD Tecsar AHDD-15F2M-A-MOB с микрофоном и дальностью ик-подсветки 15 м купили по 3 550 грн. В интернет-магазинах подобные купольные камеры AHD Tecsar AHDD-20F2M-A-out без отметки MOB, которая означает защиту от вибрации для использования в транспорте, с микрофоном и большей дальностью ИК-подсветки 20 м продавали вчетверо дешевле – по 836 грн. Таким образом защита от вибрации подняла цену камер в четыре раза. В чем заключается эта защита – поролоновых подушечках, или еще каких-то элементах – неизвестно, в тендерной документации об этом нет никаких данных.

При этом победитель включил в подробное описание товара, фотографию не предлагаемой им камеры AHD Tecsar AHDD-15F2M-A-MOB, а совсем другой камеры MD2AH28-IR6.

Также очень высокой является цена на 7-дюймовые мониторы (TFT LCD, 800×480 RGB) – 9 958 грн за штуку. За такую цену можно купить мониторы с вчетверо большей диагональю (например 27" Dell UltraSharp).

Самое дорогое в комплекте видеорегистраторы – по 39 916 грн. за штуку. Обычные видеорегистраторы стоят в пять раз дешевле – от 7 до 10 тыс. грн.

Цена сделки на 25 ниже ожидаемой стоимости закупки в 7,52 млн грн. Гарантийный срок составляет два года, срок оплаты – месяц после поставки.

Основателем столичной фирмы «Секур Интеграция» является Петр Ивасюк, а директором – Олег Костовский. Последний в 2015 году шел в Житомирский райсовет от ВО «Свобода».

Единственным конкурентом было ООО «Смарт Сити Технолоджи» Андрея Погорелова.

Зато шесть других фирм не допустили до торгов из-за технического несоответствия товара, отсутствия документов в подтверждение отношений с производителем, документов изготовителя о качестве товара, действующих сертификатов соответствия или гарантийных писем о предоставлении новых сертификатов соответствия до окончания срока действия старых.