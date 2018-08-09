Стал известен график курсирования пассажирского поезда "четырех столиц"

Поезд в Ригу через Минск и Вильнюс начнет курсировать еженедельно уже в сентябре.

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов сообщил график курсирования пассажирского поезда "четырех столиц" по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига будет, который будет запущен с 28 сентября этого года.

Читайте такжеНовый маршрут: на Закарпатье провели экспериментальную поездку скоростного поезда

Об этом сообщил и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

«Страны Балтии становятся ближе. Поезд в Ригу через Минск и Вильнюс начнет курсировать еженедельно уже в сентябре. За 19 часов в пути можно побывать в 4 столицах Европы. С украинской столицы новый поезд будет отправляться в 14:07 и прибывать в Ригу на следующий день в 09:05. Обратно будет ехать в 11:10 и прибывать в Киев утром в 06.42»», - написал он.

Кравцов отметил, что поезд будет делать остановки на станциях Словечно, Калинковичи, Жлобин, Молодечно, Сморгонь, Гудогай, Кяна, Шяуляй и Елгава.

Также, по его словам, в составе поезда будет 10 вагонов купе и 1 - класса люкс.

«Уже готовим и новую ливрею. Чтобы издалека было видно украинские вагоны. Сейчас окончательно согласовываем стоимость билетов с железнодорожными администрациями Беларуси, Литвы и Латвии. О цене сообщим позже, она будет демократической», – написал он.

Также Кравцов добавил, что детальный график движения можно посмотреть на сайте «Укрзализныци».

Как сообщал УНИАН, 17 июля министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что пассажирский поезд "четырех столиц" по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига будет запущен с 28 сентября этого года.

В феврале и. о. главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов в интервью УНИАН сообщил, что «Укрзализныця» планирует в этом году запустить поезд Киев – Минск - Вильнюс – Рига – Таллинн, а также поезда в направлении Словакии и Мукачево - Будапешт. Тогда Кравцов сообщил, что стоимость билета в купейном вагоне в Ригу будет составлять около 1855 грн (59 евро).

В апреле «Укрзализныця» закупила 28 новых пассажирских вагонов у Крюковского вагоностроительного завода для запуска поезда по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига, который должен начать курсировать в ближайшее время.