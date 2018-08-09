«Дизельгейт» по-японски: Mazda, Suzuki и Yamaha уличили в фальсификации показателей выбросов

Самые большие нарушения выявлены у Suzuki, которая не зафиксировала факт некачественной инспекции в половине из 13 тыс. случаев, которые были изучены комиссией министерства.

Японские автомобильные компании Mazda Motor, Suzuki Motor и Yamaha Motor фальсифицировали тесты на экономию топлива и на выбросы в производимых ими автомобилях.

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Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на министерство транспорта Японии, передает RNS.

Японские власти провели расследование после того, как стало известно об аналогичных проблемах у Subaru и Nissan.

Самые большие нарушения выявлены у Suzuki, которая не зафиксировала факт некачественной инспекции в половине из 13 тыс. случаев, которые были изучены комиссией министерства, а у Mazda и Yamaha этот показатель составил 3,8 и 2,1% соответственно.

Будут ли к компаниям применяться какие-то санкции, например, отзыв автомобилей, не уточняется. Пока ведомство только потребовало от всех производителей предотвратить подобные случаи в будущем.

Ранее в 2015 году вокруг Volkswagen разразился скандал, который получил название «дизельгейт». Компания была уличена в том, что ее автомобили оснащались специальным ПО, занижавшим реальные показатели вредных выхлопов при тестах. В общей сложности компания продала около 11 млн автомобилей, выбросы которых не соответствовали нормативам.