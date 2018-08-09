На одной из главных дорог Киева на год ограничат движение транспорта
В Киеве в течение года будут действовать частичные ограничения для движения транспорта на Большой Окружной дороге и проспекте Академика Глушкова.
Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации от 31 июля.
Распоряжение подписано в связи с обращением ПАО «ДТЭК Киевские теплосети», которое будет выполнять строительные работы.
Согласно документу, новую линию предусмотрено проложить в период с 1 августа 2018 года по 5 июля 2019 года.
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В частности, планируется строительство кабельной линии 110 кВ (КЛ-110 кВ) «Новокиевская-Московская № 1, № 2». После завершения работ исполнитель должен восстановить покрытие проезжей части и тротуаров в местах разрытия.
Ответственность за своевременное и безаварийное выполнение работ возложена на «ДТЭК Киевские теплосети». Предприятие должно обеспечить организацию движения транспорта во время выполнения работ и установить технические средства регулирования дорожного движения.
В пресс-службе Киевской городской госадминистрации сообщили, что работы по прокладке линии елетропередач будут выполняться за средства общества.
"Работы будут выполняться согласно графику, вдоль обочины в пределах красных линий, что не приведет к нарушению транспортного потока, а переход проезжей части проспекта Академика Глушкова выполнится закрытым способом – методом горизонтального бурения," - отметили в КГГА.
Как сообщал УНИАН, 18 августа более чем на год перекроют для проезда часть развязки возле станции метро «Шулявская» в Киеве.