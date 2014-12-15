Два ДТП на ж/д переездах в Ивано-Франковской и Сумской областях произошли по вине водителей

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») заявила, что столкновение дизель-поезда сообщением Ивано-Франковск – Рахов с легковым автомобилем на перегоне Надворная-Делятин Львовской железной дороги 13 декабря произошло по вине водителя автотранспортного средства.

«Водитель выехал на переезд, проигнорировав дорожные знаки на подходах к переезду и запретительные показатели переездной сигнализации. В машине находилась пьяная компания», - сказано в сообщении пресс-службы «Укрзализныци».

Согласно сообщению, в результате столкновения транспортное средство было повреждено в объеме капитального ремонта, однако никто из пассажиров не травмирован.

Также 13 декабря на железнодорожном переезде 21 км перегона Маковое-Глухов (Сумская область) частный легковой автомобиль «Шкода Октавия» столкнулся с поездом сообщением Глухов-Маковое. Водитель авто с черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу.

«Как и в предыдущем случае, вина железной дороги отсутствует», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине в январе-ноябре 2014 года количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на железнодорожных путях и переездах сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,6% (на 19 случаев) - до 65 случаев.

По итогам 2013 года количество ДТП на железнодорожных путях и переездах увеличилось по сравнению с 2012 годом на 4,5% - до 93 случаев, из них 83 ДТП произошли на железнодорожных переездах, 10 - на путях вне переездов, в результате чего погибли 23 человека и 27 были травмированы.

В 2011-2013 годах железные дороги страны капитально отремонтировали 115 переездов, а также оборудовали автоматической светофорной сигнализацией 32 комплекса пересечения путей.

Справка УНИАН. В Украине насчитывается 5422 железнодорожных переезда. Из них 2699 оборудованы автоматической звуковой и светофорной сигнализацией, 1497 - с дежурными и оборудованы шлагбаумами, 1226 - без дежурного и не оборудованы автоматикой.