Особенности национальной аварии: напуганный верблюд застрял в салоне авто (видео)

16:41, 09 августа 2018
Транспорт/Связь
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Сейчас верблюда освободили из ловушки, о нем заботятся ветеринары / фото The Sun

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"На видео, которое опубликовало издание The Sun, видно, как животное просунула голову в люк на крыше, беспорядочно машет поврежденными конечностями и в ужасе кричит. На кадрах заметно, что копыто у верблюда сломана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что раненного водителя доставили в больницу, а крышу автомобиля пришлось срезать, чтобы освободить пострадавшего верблюда, которого сейчас лечат ветеринары.

Автомобиль, который спровоцировал ДТП с парнокопытным, – Toyota Corolla.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье несовершеннолетняя девушка врезалась в полицейское авто, после чего сбила двух пешеходов при попытке к бегству с места преступления.

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Теги: #ДТП#верблюд