"Мобильное рабство" уходит: перенос номеров в Украине стартует с 1 мая 2019 года

До 1 февраля 2019 года должно завершиться создание локальных баз данных операторов телекоммуникаций, предоставляющих услуги мобильной связи, и их подключение к централизованной базе данных ГП "Укрчастотнагляд".

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), полноценно запустит услугу по переносу абонентских номеров (MNP) в Украине с 1 мая 2019 года.

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Такое решение было принято на заседании комиссии 7 августа, сообщает пресс-служба НКРСИ.

Согласно сообщению, до 1 февраля 2019 года должно завершиться создание локальных баз данных операторов телекоммуникаций, предоставляющих услуги мобильной связи, и их подключение к централизованной базе данных ГП "Укрчастотнагляд".

"Указанные сроки, определенные в проекте решения НКРСИ, были взяты за основу решением НКРСИ от 26 июня 2018 года. В установленный срок проведения общественного обсуждения замечаний и предложений не поступало. Проект акта направлен на согласование в заинтересованные государственные органы", - добавили в Нацкомиссии.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2015 года государственное предприятие "Украинский государственный центр радиочастот" (УГЦР) объявило о начале процедуры государственных закупок услуг создания и внедрения централизованной базы данных, необходимой для запуска услуги MNP.

В первом тендере приняли участие 4 компании: "Диалинк", "Т4в", "Эс Ай Центр" и "Технический центр интернет". Однако УГЦР на заседании 5 ноября заявил, что ни один из участников не предоставил полного пакета документов, предусмотренного законом об осуществлении госзакупок, и объявил о повторном проведении конкурса.

В повторном тендере приняли участие 6 компаний: Huawei, Ericsson, "Диалинк", "ЭС АЙ центр", "Т4в" и "Украинские специальные системы".

25 января 2016 года УГЦР объявил победителем MNP-тендера компанию "Диалинк", после чего другие участники торгов и ряд украинских СМИ выразили свое несогласие с принятым решением.

В конце апреля 2016 года УГЦР пересмотрел результаты тендера, как того требовало решение Антимонопольного комитета Украины от 18 марта, и выбрал победителем IT-компанию "Эс Ай Центр". Это решение в свою очередь также вызвало недовольство со стороны проигравших участников, которые начали обжаловать его в судебных инстанциях.

В апреле 2017 года Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) разрешила мобильным операторам начать работы по проектированию своих телекоммуникационных сетей для предоставления услуги MNP.