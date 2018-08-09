В Киеве в час пик поезда метро на "красной ветке" ездят с задержками
19:31, 09 августа 2018Транспорт/Связь
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Взрывчатку ищут на "красной ветке".
Поезда ездят с задержками / фото wikimedia.org
В Киеве в эти минуты поезда метрополитена ездят с задержками. В громкоговорителях в вагонах объявляют: по техническим причинам.
"Десять минут на "Арсенальной" стояли. Уже семь на "Днепре" стоим", - об этом из подземки передает журналист ТСН.uа.
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Речь идет о "красной ветке", соединяющей "Лесную" с "Академгородком". Появилась информация, что правоохранителям поступил анонимный звонок о заминировании станций "Днепр", "Гидропарк" и "Левобережная".
Официального объяснения от Киевского метрополитена о задержке поездов пока нет.
Как сообщал УНИАН, 5 августа движение поездов на "синей ветке" столичного метро изменяли из-за технического сбоя.
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