Пилоты Ryanair начали крупнейшую в истории авиакомпании забастовку (видео)
10:50, 10 августа 2018Транспорт/Связь
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Пилоты лоукостера Ryanair начали крупнейшую в истории компании забастовку. В Германии 10 августа отменено 250 рейсов. Всего по Европе - 400.
Иллюстрация / REUTERS
Пилоты ирландского лоукостера Ryanair в пятницу, 10 августа, начали масштабную забастовку в истории перевозчика.
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Об этом сообщает ТСН.uа.
"Пилоты авиакомпании Ryanair, которая этой осенью планирует выйти на украинский рынок, объявили массовые забастовки", - говорится в сообщении
Отмечается, что пилоты компании не вышли на работу в Германии, Бельгии, Ирландии и Швеции. Работники требуют более высокой зарплаты и улучшения условий труда.
Сейчас Ryanair уже аннулировал 15% всех запланированных на сегодня вылетов. Только в Германии в небо не поднимутся 250 самолетов.
Пилоты бастуют из-за того, что авиакомпания не соглашается поднять им зарплаты и улучшить условия труда.
Руководство компании идти на уступки сотрудникам отказывается.
Пилоты Ryanair объявили массовые забастовки в Германии, Бельгии, Ирландии и Швеции
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