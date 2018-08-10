Пилоты Ryanair начали крупнейшую в истории авиакомпании забастовку (видео)

Пилоты лоукостера Ryanair начали крупнейшую в истории компании забастовку. В Германии 10 августа отменено 250 рейсов. Всего по Европе - 400.

Пилоты ирландского лоукостера Ryanair в пятницу, 10 августа, начали масштабную забастовку в истории перевозчика.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Пилоты авиакомпании Ryanair, которая этой осенью планирует выйти на украинский рынок, объявили массовые забастовки", - говорится в сообщении

Отмечается, что пилоты компании не вышли на работу в Германии, Бельгии, Ирландии и Швеции. Работники требуют более высокой зарплаты и улучшения условий труда.

Сейчас Ryanair уже аннулировал 15% всех запланированных на сегодня вылетов. Только в Германии в небо не поднимутся 250 самолетов.

Пилоты бастуют из-за того, что авиакомпания не соглашается поднять им зарплаты и улучшить условия труда.

Руководство компании идти на уступки сотрудникам отказывается.