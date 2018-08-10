Со следующего года из Херсона начнут летать лоукостеры - Омелян

Глава Мининфраструктуры отметил, что развитие авиаперелетов из Херсона позволит украинцам из оккупированного Крыма дешево летать по всей Европе.

Со следующего года из Херсона начнут летать лоукост-авиакомпании, а иностранная авиакомпания может создать свою дочернюю компанию в Украине с местом базирования в Херсоне.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире одного из украинских телеканалов.

"Мы надеемся, что со следующего года из Херсона полетят лоукосты. Мы работаем с большим европейским перевозчиком по этому вопросу, надеемся на поддержку украинской авиакомпании МАУ, а также есть интересные переговоры с авиакомпанией, которая хочет создать свою дочернюю компанию в Украине и хочет выбрать свою базу в Херсоне. Что-то из этих вариантов непременно сработает, и в следующем году Херсон будет иметь большие перспективы", - сказал министр.

Также, Омелян отметил, что развитие авиаперелетов из Херсона позволит украинцам из оккупированного Крыма дешево летать по всей Европе.

Как сообщал УНИАН, в июне Омелян заявлял, что в Украине будут созданы две новые авиакомпании - с международным и украинским капиталом. В феврале министр говорил, что на украинский рынок до конца года могут зайти две лоукост-авиакомпании.