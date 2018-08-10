Активисты сломали коррупционную схему по взвешиванию фур под Одессой

Коррупционная лазейка изначально заложена в правилах взвешивания.

На трассе Одесса-Киев в поселке Алтестово активисты открыли постоянный пост контроля за работой пункта весового контроля грузового транспорта. Уже в первый день работы выписано 5 протоколов за "перегруз". Грузовой трафик поредел, поскольку много перевозчиков решили переждать пока активисты покинут пункт ГВК, - рассказал руководитель одесского филиала ОО "АвтоЕвроСила" Владимир Станишевский. По его словам, без общественного контроля, перегруженные машины проходят веса за 500-1000 грн. "неофициального" платежа

«Здесь была коррупционная схема. Проход автомобиля стоит 500-1000 грн. в зависимости от величины перегруза. В порта идут контейнера, как правило, с перегрузом и эти коррупционные схемы процветают. Сегодня веса работают с новыми программами в одну и другую сторону. Наша задача - не позволить полиции или Укртансбезопасности пропускать машины без взвешивания. А, если они с перегрузом - выписывать протоколы и штраф. Если нет общественного контроля, они начинают договариваться. Мы стоим, ничего не нарушаем. Просто наблюдаем за процессом», - рассказал Станишевский.

Он отметил, что коррупционная лазейка изначально заложена в правилах взвешивания. Поскольку, инспектора пользуются так называемой нормой погрешности: допускается 2% от общего веса автомобиля. При этом, инспектор имеет право самостоятельно решить - можно ли автомобилю ехать с перегрузом до 2% или нет.

«Если, например 800 кг перегруза и машина едет с Винницы или со Львова, то у перевозчика может быть штраф до 1000 евро. Но инспекторам оставили вот этот 2% резерв, чтобы они могли на свое усмотрение штрафовать», - пояснил активист.

Сейчас на весовом пункте в Алтестово посменно дежурит по 4 активиста, которые наблюдают за процессом взвешивания. Сколько времени продлится общественный контроль активисты не сообщают. По их словам, часть перевозчиков не решается заезжать на веса и простаивает на подъездах к пункту ГВК в надежде "переждать".

«Они не знают, сколько мы тут пробудем, не знают что делать. В некоторых чатах приходят сообщения, к примеру - "там договорится нельзя, там они вышли", или "стоит сейчас организация, проезда нет". Но перевозчики не могут месяц стоять или объезжать лесами. Они будут вынуждены грузить норму. Мы дождемся того, что водитель посчитает более выгодным везти без нарушений. Водитель скажет - "я не хочу этих проблем, потому что они завтра они выйдут и я буду опять стоять неделю или две. У меня будет неустойка за то, что я не вовремя привез груз", - отметил Станишевский.

Активисты пояснили, что объехать весовой пункт в Алтестово водители не могут. Сельские и лесные дороги не предназначены для машин таких габаритов. Пока перевозчикам приходится ждать ухода активистов или же уезжать в обратном направлении.