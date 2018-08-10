Поезд "четырех столиц" из Киева могут продлить до Таллинна

Пассажирский поезд по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига будет запущен в сентябре этого года.

Маршрут курсирования пассажирского поезда "четырех столиц" - Киев-Минск-Вильнюс-Рига, который будет запущен с 28 сентября этого года, могут продлить до Таллина (Эстония).

Читайте такжеБез поездов на Москву: каковы риски закрытия железнодорожного сообщения с РФ

Об этом сообщил начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзализныци" Александр Красноштан на своей странице в Facebook, отвечая на вопрос одного из пользователей соцсети.

«Разговоры идут, эстонцы даже немного обиделись на нас, что мы изначально планировали, а потом не дотянули до них. Они заинтересованы очень. Я разговаривал с президентом их железной дороги. Думаю - вскоре дотянем. Проблема в том, что железной дорогой из Риги в Таллинн 10 часов, а автобусом немного меньше. Но работаем», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 17 июля министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что пассажирский поезд "четырех столиц" по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига будет запущен с 28 сентября этого года.

По словам и. о. главы «Укрзализныци» Евгения Кравцова, поезд в Ригу через Минск и Вильнюс будет ехать 19 часов, делая остановки на станциях Словечно, Калинковичи, Жлобин, Молодечно, Сморгонь, Гудогай, Кяна, Шяуляй и Елгава.

В феврале Кравцов в интервью УНИАН сообщил, что стоимость билета в купейном вагоне в Ригу будет составлять около 1855 грн (59 евро).

В апреле «Укрзализныця» закупила 28 новых пассажирских вагонов у Крюковского вагоностроительного завода для запуска поезда по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига.