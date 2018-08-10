Планы УЗ по повышению стоимости грузоперевозок угрожают украинскому экспорту - эксперт

В случае вступления в силу всех озвученных решений руководства Укрзализныци, стоимость перевозки для разных тарифных классов станет на 10-49% выше.

С учетом того, что в 2017 году тарифы уже были повышены на 15%, это может ударить по украинскому экспорту. Такое мнение высказал в авторском блоге консультант "ЦТС-консалтинг" Павел Руденко.

"С таким подходом в тарифообразовании прогнозирование стоимости доставки груза для бизнеса становится очень проблематичным и слабопрогнозируемым, а в преддверии нового зернового сезона и изменений ряда других экспортно-импортных грузопотоков может иметь негативный эффект на конкурентные позиции наших товаров на внешних рынках", - отмечает эксперт.

По его мнению, проблему усугубляет недееспособность Нацкомиссии по регулированию транспорта.

"Естественно, расставлять точки над і и определять разумные рамки для индексации ключевых показателей должна специальная Нацкомиссия по регулированию транспорта. Но пока идут дискуссии, кто должен прописывать полномочия этого органа - Верховная Рада или Президент - УЗ действует по-старому, пытаясь в одностороннем порядке "протолкнуть" выгодные ей цифры. Естественно, наталкиваясь на прогнозируемое сопротивление грузоотправителей. Замкнутый круг очередного этапа "тарифных войн" выходит на новый виток", - подчеркнул Павел Руденко.

Как известно, Укрзализныця решила повышать стоимость грузоперевозок не "классической" прямой индексацией тарифов, а путем дерегуляции вагонной составляющей тарифа для парка собственных вагонов, увеличения нормативного количества суток в порожнем и груженном рейсе и унификации коэффициента пород него пробега для всех тарифных классов.

Ранее сообщалось, что Европейская бизнес-ассоциация обратилась с письмами в Государственную регуляторную службу и "Укрзализныцю" с предложением объявить мораторий на повышение грузовых тарифов до создания Национальной комиссии регулирования транспорта – независимого органа, который будет регулировать тарифную политику, в т.ч. в сфере ж/д транспорта.

С подобной инициативой выступала Американская торговая палата (АСС), просившая у властей приостановить повышение стоимости ж/д перевозок до момента создания НКРТ и утверждения общегосударственной модели тарифообразования на ж/д перевозки. Соответствующая официальная позиция АСС была изложена в письме на имя главы УЗ, министра инфраструктуры, министра экономического развития, главы Госрегуляторной службы.