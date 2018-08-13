ZTE возвращается в мировой телекоммуникационный бизнес

После отмены экспортных ограничений ZTE полностью восстановила свою деятельность по всему миру.

Китайский производитель телекоммуникационного оборудования добился отмены экспортных ограничений и возвращается в мировой телекоммуникационный бизнес. Компания полностью восстанавливает статус одного из глобальных лидеров в сфере телекоммуникаций.

Операционная деятельность полностью восстановлена

ZTE возобновила в полном объеме производственную деятельность и продолжила поставки оборудования на внутренний и международный рынок, ИТ-инфраструктура заработала в штатном режиме. С возобновлением поставок вендор также восстановил поддержку своей глобальной сети и продолжил реализацию проектов. Кроме того, ZTE возобновила сотрудничество с такими важными для подразделения мобильных устройств партнерами, как Google. Была продолжена разработка обновлений ПО, включая патчи безопасности для ОС Android, которые скоро будут представлены пользователям. Также потребители могут и дальше пользоваться всеми преимуществами Google Play на смартфонах ZTE под управлением ОС Android.

В ZTE говорят, что постановление о лишении экспортных прав стало настоящим испытанием. Но пройдя это испытание, компания сделала принцип соблюдения международных норм и требований краеугольным камнем стратегии дальнейшего развития. Для ее внедрения ZTE усилит контроль за соблюдением законодательных требований. Такие меры обеспечат стабильность работы компании. В качестве первого шага ZTE выполнила требование о замене всех членов правления и собрала совет директоров в новом составе, утверждённом на собрании акционеров. Кроме того, компания сменила всех руководителей с позиций старший президент и вышеСмена правления и руководства не привели к отказу от изначальной стратегии, как утверждают в компании. Принятые меры и снятие запрета на продажу американскими компаниями продукции для ZTE подняли стоимость акций ZTE Corp c 11 дол до более, чем 16 дол. Сейчас акции торгуются в пределах 14 дол.

ZTE сохранила лидерство в разработке 5G

Китайская телеком компания сохранила свои главные преимущества, в том числе сильную команду R&D, которая насчитывает более 30 тыс сотрудников. Поэтому вендор продолжит увеличивать инвестиции в исследования и разработки. Ежегодно в это направление ZTE инвестирует 1,5 млрд дол и сегодня занимает второе место в мире по количеству заявок на патенты (2965 шт.). С точки зрения приоритетов R&D компания по-прежнему придерживается стратегии на лидерство в области 5G. Вендор продолжает участвовать в разработке технологии 5G, в утверждении стандарта связи пятого поколения, в производстве оборудования для 5G. Стоит также отметить, что компания развернула свыше 110 сетей Pre5G в более чем 60 странах по всему миру. К концу 2017 года ZTE удалось успешно реализовать свыше 320 коммерческих/пилотных проектов виртуализации сетевых функций (NFV) по всему миру. Они станут фундаментом для последующей эволюции опорной сети 5G.

Украинские операторы: работа с вендорами без изменений

В Украине компания ZTE занимается строительством и обслуживанием сетей мобильных операторов “Киевстар” и Vodafone Украина. По данным Реестра присвоений радиочастот Украинского госцентра радиочастот, в Украине действует более 11,2 тыс базовых станций на оборудовании ZTE. Для сравнения, всего в Украине работает более 71 тыс базовых станций.

У “Киевстар” в управлении находится более 7,5 тыс БС ZTE (всего 24 тыс БС). У Vodafone Украина работает более 3,7 тыс БС производства ZTE, а общее количество БС насчитывает 21,6 тыс шт. В своем комментарии пресс-секретарь мобильного оператора Виктория Павловская сообщила, что “никаких изменений в нашей работе с вендорами не предполагается”. “Любые вопросы относительно сотрудничества в будущем решаются в рамках тендеров”, — подчеркивает представитель Vodafone Украина.

Помимо мобильных операторов коммерческие отношения с ZTE связывают и фиксированного интернет-провайдера “Укртелеком”. В марте 2018 года стало известно, что вендор открыл для “Укртелекома” долгосрочную линию финансирования. Первый этап предусматривает поддержку на 10 млн дол совместных проектов со сроком окупаемости до 5 лет. Деньги должны пойти на расширение покрытия оптического доступа к интернет, модернизацию сетей и инфраструктуры. И судя по ответу пресс-службы “Укртелекома”, все планы остаются в силе. “Укртелеком” получил сообщение от президента ZTE Сюй Цзыяна о прекращении действия ограничений экспортных прав и возвращении ZTE к нормальной операционной работе. “И “Укртелеком” со своей стороны намерен развивать сотрудничество с ZTE в первую очередь для расширения географии сети оптического доступа в интернет и модернизации своей сети в целом, — отмечают в пресс-службе “Укртелекома”. — Приоритет будет отдан проектам со сроком окупаемости не более 5 лет». По мнению консультанта участников рынка телекоммуникаций Романа Химича, снятие ограничений с ZTE — это позитивный сигнал. “Он говорит о том, что скорее всего консенсус по поводу ZTE достигнут”, — делает вывод Химич. ”.