Россия хочет ограничить поставки топлива в Беларусь

В данный момент РФ компенсации за поставленные ранее в Беларусь нефтепродукты.

Россия приостановила предоставление кредитов Беларуси и намерена ограничить Минску беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа (СУГ) с четвертого квартала 2018 года, ссылаясь на потери своего бюджета.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на протокол изменений к двухстороннему межправсоглашению и пояснительную записку Белнефтехима, которыми он располагает.

РФ и Беларусь, партнеры по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), несмотря на тесные экономические связи регулярно выясняют отношения, и эти конфликты оборачиваются “газовыми” и “продуктовыми войнами”.

На сей раз Москва намерена отказать Минску в предоставлении очередных кредитных траншей контролируемого РФ Евразийского фонда, а также госкредита на 2019 год.

“Российская сторона инициировала прекращение практики беспрепятственного вывоза из Российской Федерации в Республику Беларусь нефтепродуктов.., мотивируя это потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося объема их вывоза”, - говорится в пояснительной записке к протоколу изменений межправсоглашения зампреда Белнефтехима Андрея Рыбакова.

По этой причине "временно заблокировано перечисление Беларуси двух траншей кредитной линии ЕФСР (Евразийского фонда стабилизации и развития), в июле 2018 года приостановлена выплата по так называемому механизму "перетаможки", а также приостановлена работа по предоставлению в 2019 году Беларуси госкредита до $1 миллиарда".

В документе отмечается, что РФ ждет компенсации за поставленные ранее в Беларусь нефтепродукты.

"Возобновление дальнейшего сотрудничества... российская сторона увязывает с решением вопроса по установлению запрета на вывоз нефтепродуктов из РФ в Республику Беларусь и компенсации потерь российского бюджета за ранее вывезенные нефтепродукты", - отмечается в записке Рыбакова.

Источник в правительстве РФ подтвердил Рейтер, что Москва озабочена ростом поставок нефтепродуктов в Беларусь, от которого страдает российский бюджет.

"Выросли поставки нефтепродуктов в Беларусь... Так как это беспошлинные поставки - для России это выпадающие доходы. Сейчас идет дискуссия, чтобы внести некие ограничительные меры для того, чтобы эту ситуацию исключить", - отметил он.

Источник в финансовых кругах, знакомый с ходом переговоров, сказал, что перечисление траншей было приостановлено из-за "новых разногласий между РФ и Беларусью по нефти и газу".

Министерство финансов Беларуси отказалось от комментариев, министерства финансов и энергетики РФ также не стали комментировать ситуацию.