Львов купил немецкие трамваи, двери которых не открываются на остановках - СМИ

Во время закупки подержанных трамваев в Берлина львовские чиновники не учли, что двери этого транспорта не смогут открыться на некоторых львовских остановках. Теперь нужно либо перестраивать остановки, либо резать двери.

В подержанных трамваях, которые Львов купил в Берлине, не могут открыться двери через особенности построенных платформ на многих остановках в городе.

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Город закупил 30 подержанных трамваев, которые ранее эксплуатировались в Берлине. Перед продажей им сделали капремонт и оснастили новой электрической начинкой. Во Львове оставалось только поставить трамваи на узкую тележку, поскольку ширина трамвайных рельсов в городах разнится, пишет Deutsche Welle.

Однако, по данным издания, как только первые трамваи прибыли из Берлина во Львов в конце июля, обнаружилась другая неожиданная проблема - на многих остановках они не могут открыть двери из-за особенности построенных платформ.

Двери открываются наружу и на некоторых остановках платформа расположена на уровне первой ступеньки трамвая. Для решения этой проблемы нужно либо снижать платформы, либо резать двери.

Руководитель общественной организации "За качественный транспорт" Святослав Товстига убежден, что чиновники допустили халатность.

В горсовете заявили, что все под контролем и проблемы нет. О дверях, которые открываются наружу, знали и раньше. "Мы видели эту ситуацию в Берлине, и у нас было наработано решение: когда они приехали, я уже имел разговор с представителем концерна "Электрон", они согласились помочь нам их доработать. Обрезать и доставить внизу щетку или резину, которая может загибаться. Другими словами, решение есть", - уверяет советник мэра Львова Андрей Белый.

Руководитель коммунального предприятия "Львовэлектротранс" Олег Береза признается, что для него это стало неожиданностью. Трамвайно-троллейбусное хозяйство Львова он возглавил в декабре прошлого года, а про партию вагонов из Берлина договаривались еще за несколько месяцев до этого. "Решение было еще до меня, поэтому я думал, что там учтены такие вещи. Об этих нюансах с дверями я узнал только теперь", - говорит он.

Напомним, Львов закупил 30 берлинских подержанных трамваев после капремонта, с новой электрической начинкой по цене 18 тысяч евро за единицу.