Странные инвестиции: как Черноморский порт превращается в арену для махинаций

Часть Черноморского порта планируется передать в долгосрочную аренду китайской компании Hutchison Ports. Однако профсоюзы ГП «МТП «Черноморск» открыто заявляют о нарушениях во взаимоотношениях с китайским инвестором со стороны Мининфраструктуры. По их мнению, успешную модель государственно-частного партнерства, которая зарекомендовала себя в портах Украины, могут загубить действия министра Владимира Омеляна и его экс-заместителя Надежды Казначеевой.

Во-первых, еще на этапе рассмотрения данного инвестиционного проекта имущественная комиссия Мининфраструктуры, которая дает согласование для проведения конкурса Фондом госимущества, допустила ряд нарушений. В частности, протоколом ее заседания от 19 декабря прошлого года зафиксировано отсутствие технико-экономического обоснования порта и технико-экономического обоснования от Hutchison Ports. То есть, совершенно не понятно, как новые инвесторы намерены развивать шесть причалов Черноморского порта, на которые претендуют, в ближайшие 49 лет.

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Во-вторых, инвестиции, которые обещают китайские инвесторы, на самом деле меньше, чем порт зарабатывает самостоятельно. Так, речь идет о 5 млн долларов за пять лет. Однако порт только двумя своими универсальными терминалами (на которые, среди прочих, претендует Hutchison Ports), перерабатывающими геренальные грузы, грузы в контейнерах и навалочные грузы, в год зарабатывает, минимум, 2 млн долларов.

В-третьих, ряд спорных моментов касаются непосредственно причалов. Дело в том, что имущество Контейнерного терминала Черноморского порта нельзя передавать в аренду, поскольку сейчас в отношении него длится судебное разбирательство – на него претендует компания, подконтрольная российскому олигарху и депутату Госдумы Виталию Южилину. Эта история тянется еще с начала 2000-х, когда порт передал компании, подконтрольной российскому олигарху, 14 га земли для строительства топливного терминала. Однако терминала нет до сих пор. И порт настаивает на возвращении участка (тем более, стоимость такой земли – не меньше миллиона долларов за 1 га).

В-четвертых, коллектив Черноморского порта настаивает на подписании Hutchison Ports конкретного документа о соблюдении социальных гарантий работников всех шести причалов, на которые претендует китайский инвестор. Такого документа, на сегодняшний день, не существует. Более того, в условиях конкурса сказано, что в течение года будут трудоустроены всего 250 человек. Вместе с тем, на мощностях объекта предполагаемой аренды сейчас работает почти 1000 человек.

В-пятых, вопросы у коллектива Черноморского порта вызывает сам Hutchison Ports. Дело в том, что украинцы хотели бы иметь дело с его материнской компанией, которая является настоящим контейнерным оператором и зарегистрирована в Китае в Гонконге, а не с Hutchison Ports, зарегистрированным в офшоре.

…Все это вызывает небезосновательные опасения сотрудников Черноморского порта в том, что о развитии предприятия речь не идет. Именно поэтому они подозревают министра инфраструктуры в превышении служебных полномочий в вопросе привлечения инвестиций на их госпредприятие, а также пытаются обратить внимание на ситуацию правоохранительных органов - ГПУ, НАБУ и СБУ, а также Верховной Рады и Кабмина.

По их мнению, сейчас важно остановить конкурсную процедуру и пересмотреть все условия контракта. Поскольку в нынешнем виде такая сделка не имеет никакой выгоды ни для Черноморского порта, ни для государства в целом. Иначе потери государства и госпредприятия при совершении такой сделки, по мнению коллектива порта, составят более полутора миллиардов гривен.

Глава профсоюза ГП МТП «Черноморск» Сергей Брызгалов