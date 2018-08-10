Первая платная дорога Львов-Краковец: строительством интересуются китайские и европейские компании

В тендере на строительство готовы участвовать минимум три-четыре китайские и европейские компании. В то же время министр подчеркнул, что платные дороги не решат все проблемы Украины относительно качества дорожного полотна.

В тендере на строительство первой платной дороги по маршруту Львов-Краковец, который планируется объявить в этом году, готовы участвовать минимум три-четыре китайские и европейские компании.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире одного из украинских телеканалов.

«В этом году начнутся тендерные процедуры по первой платной дороге Львов-Краковец. Мы работаем с потенциальными инвесторами. Уже четко знаем, что будет минимум три-четыре заявки со стороны как китайских, так и европейских компаний. Я надеюсь, что эксперимент осуществиться и Украина получит платные дороги», - сказал он.

В то же время Омелян подчеркнул, что платные дороги не решат все проблемы Украины относительно качества дорожного полотна.

«Однако, не надо лелеять иллюзии. По всей Европе платные дороги составляют 5-7% от общей сети. Все остальное – это дороги за средства налогоплательщиков. Поэтому наша задача – использовать средства украинских налогоплательщиков максимально эффективно», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, в июне Омелян сказал, что тендер на строительство первой платной дороги по маршруту Львов-Краковец, который пытаются провести с 2015 года, будет объявлен до конца этого года. В марте этого года и.о. главы «Укравтодора» Славомир Новак заявил, что первую концессионную дорогу в Украине планируют построить от Львова до Польши.

Концессионную дорогу пытаются построить уже давно. Еще в мае 2015 года "Укравтодор" объявил конкурс на строительство первой в Украине концессионной дороги Львов-Краковец, разговоры о строительстве которой велись уже более десяти лет. Но в сентябре того же года стало известно, что конкурсные заявки претендентов - украинской компании "Украинские транспортные магистрали" и французской Bouygues - не соответствуют условиям конкурса. В связи с этим Министерство инфраструктуры сообщило, что рассчитывает запустить в новом формате этот конкурс после того, как будет усовершенствовано законодательство Украины о концессии, а также о государственно-частном партнерстве.

27 февраля 2018 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог», которым разрешается строить и эксплуатировать автомобильные дороги на условиях концессионного договора.