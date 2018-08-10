​​​​​​​Деньги из наших карманов: сколько и зачем государственные ведомства тратят на раскрутку себя в Интернет

Недавно соцсети взбудоражила новость о том, что Центр сервисного обеспечения «Укрзализныци» договорился о предоставлении услуг рекламы в социальной сети Facebook на 739,8 тысячи гривен. Победителем тендера, согласно сайту электронных государственных закупок ProZorro, стал 23-летний луганчанин Роман Русанов, который в свои годы уже является совладельцем креативного агентства «Два штриха» и двух предприятий в Луганской области.

Несмотря на то, что фирма, которая выиграла тендер, официально была зарегистрирована всего пять месяцев назад, а в тендере участвовала только она одна фирма, это никого не смутило и не остановило госкомпанию поручить молодому предпринимателю такой глобальный фронт работ. Согласно договору, стоимость услуг, которые компания обязуется предоставить «УЗ» до конца года – 652 820 гривен. На эти деньги исполнитель должен провести аналитическое исследование по оптимизации Facebook-аккаунта железной дороги, разработать 13 макетов дизайна элементов странички «УЗ», продвигать 120 рекламных публикаций, изготовить 63 видеоролика и 62 фотоиллюстрации. Еще 87 тысяч исполнитель получит при условии, что за этот период количество подписчиков страницы вырастет с 28 до 78 тысяч.

Не «Укрзализныцей» единой

Впрочем, вкладывать деньги в продвижение на Фейсбук, в других соцсетях и на веб-сайтах для украинских госучреждений, и тратить на это колоссальные бюджетные деньги уже давно вошло в моду.

К примеру, государственный Ощадбанк в 2016 году потратил на рекламу и SMM более 2,4 миллиона гривен.

Национальная энергетическая компания «Укренерго» также планировала в прошлом году потратить 250 тысяч гривен на раскрутку своих соцсетей, но тендер был отменен.

Разные суммы тратят на соцсети не только ведомства, но и местные власти. В частности, исполком Мариупольского горсовета посчитал, что освещение его деятельности в популярных соцсетях может стоить 16 тысяч гривен, в то время как Днепровский облсовет на эти же цели потратил в 2017 году 289,5 тысяч.

Не отстает и столица. Например, коммунальный концерн «Центр коммунального сервиса» в марте провел тендер на 190 тысяч гривен на предоставление услуг по настройке и сопровождению рекламных кампаний предприятия в Фейсбуке.

Однако дорого – не всегда эффективно.

К примеру, стоит упрекнуть Министерство информационной политики, которое заказало рекламные услуги по продвижению и популяризации иностранного туризма в Украине для жителей Франции, Германии и Нидерландов на более чем четыре миллиона гривен, но как-то не позаботилось о восприятии самого ведомства в Украине.

Стоило все же лучше заботиться о ведении страничек в соцсетях и ГФС, с которой на днях случился конфуз. Как писал УНИАН, на странице ГФС в Фейсбуке был опубликован пост, в котором говорилось, что волынские таможенники на посту Ягодин предупредили попытку контрабанды наркотика, при этом указывается, что этого наркотика в пакетике одного из путешественников было меньше одного грамма, что, кстати подтверждается и опубликованным фото. После этого, сотрудников ГФС высмеяли и застыдили пользователи в комментариях, мол, на таможне закрывают глаза на вывоз за рубеж мешков янтаря и вагонов леса, зато гордятся обнаружением столь крошечной находки.

Но к счастью, есть и те, кто истратил бюджетные средства не совсем зря. Например, «Укрпочта», согласно тендерным закупкам, потратила на свои акаунты в соцсетях размещение рекламы 3,5 миллионов гривен только за прошлый год. И стоит отметить, что страничка главной почты страны, как и сервис несколько улучшился.

Довольно успешно, и, кстати говоря, без официальных закупок через систему ProZorro, ведет свой аккаунт в Фейсбуке и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая, благодаря своим частым постам о пользе или вреде различных процессов или препаратов в жизни украинцев, прослыла некой «разрушительницей мифов», чем одновременно тешит одних своих подписчиков и досаждает другим.

Стоит отметить, что отдельные ведомства тратят деньги на мониторинг упоминаний о себе. Например, В НАБУ в 2017 году на это спустили 400 тысяч гривен из бюджета. Сотрудники, согласно договору, должны были с помощью отдельных аккаунтов мониторить упоминания как о ведомстве на просторах соцсетей и СМИ, при этом разделяя их по тональности на положительные, отрицательные и нейтральные, так и собирать по этим же соцсетям данные расследований и сообщений о коррупции. Доходило даже до того, что в период ярко выраженного противостояния НАБУ и САП, на страничках обеих структур не ленились устраивать публичные разборки между собой, тегая друг друга в постах соцсетей.

Примечательно, что разборки в социальных сетях переходят и на межгосударственный уровень. Так, к примеру, было со спором официальных аккаунтов Украины и России в Твиттере насчет принадлежности дочери князя Ярослава Мудрого Анны Ярославны. Напомним, в мае прошлого года аккаунт «Украины», который, по некоторым данным, ведут сотрудники АП, твиттнул «России» рисунок с месседжем, что в 1051-м году, когда Анна Ярославна венчалась с королем Франции Генрихом Первым, на территории будущей Москвы стоял лес. В обмен любезностями тогда вклинился и официальный аккаунт МИД России. В итоге «перепалка» стран, сопровождавшаяся язвительными картинками, вызвала бурную реакцию в Интернете и дошло до того, что первым лицам государств пришлось делать официальные заявления и публично разрешать спор.

Стоимость тендера вполне рыночная

Что же касается трат «УЗ» на свои соцсети, то основатель консалтинговой компании «Ресторанские», pr-стратег Сергей Дидковский считает, что уплаченная сумма, учитывая масштабы госкомпании, не такая уж и большая. «Хороший и комплексный smm для крупного бренда может стоить 740 000 гривен. А вообще — стоит дороже. Потому что под проект нужно выделить одного дизайнера, одного копирайтера, одного специалиста в рекламе и одного аккаунта, который администрирует процесс. Неплохо добавить человека, отвечающего на личные сообщения, которые, я уверен, в большом объеме поступают на страницу «Укрзализныци». Желательно, перечисленные выше люди должны быть не школьниками, а опытными специалистами. Потому что smm не ограничивается постами «Ставь лайк, если едешь в поезде». Это и тексты, и картинки, и мониторинг репутации, и взаимодействие с пиар-отделом, и еще сто пунктов, не заметных обывателю», - аргументирует Дидковский.

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С ним согласен и руководитель рекламного агентства Red Group Максим Коротич. Причем, по его оценке, в этот бюджет уложили буквально все, что только можно было и цена за работу крайне мала. «Масштаб заказчика подразумевает действительно серьезную работу. Тем более, что бэкграунд у него более, чем спорный. В любом случае, по факту, этот пункт непосредственно к «ведению страницы» имеет мало отношения - делается анализ, даются рекомендации… Это по сути рекламный бюджет для ФБ. Причем маленький рекламный бюджет… Более того, из расшифровки следует, что анализ и оптимизацию (ретаргетинг) исполнитель заложил сюда же. А весь цимес в том, что ему нужно увеличить кол-во подписчиков до 21 декабря на 50 000 человек. Если заказчик будет мониторить ботов, и засчитывать только живых людей, то я в принципе не понимаю, как планируют закрыть задачу с таким рекламным бюджетом», - написал Коротич на своей странице в Фейсбуке.

Тем не менее, несмотря на то, что украинцы, год от года все больше времени проводят в соцсетях, что, скорее всего, и подталкивает разные ведомства к интернет-интеграции, все же хотелось бы, чтобы помимо красивого анализа контента той же «Укрзализныци» в соцсетях, улучшалось и качество предоставляемых ею пассажирам услуг. Это действительно то, что требует затрат. И немалых.

Анастасия Заремба