Метро на Виноградарь: подземку хотят строить три компании

Аукцион будет проведен 16 августа, хотя первоначально был назначен на 27 марта.

Заявки на тендер на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь в Подольском районе Киева стоимостью 5,99 млрд грн подали три компании.

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Согласно объявлению на сайте электронных закупок Prozorro, свои предложения подали компании "Интерстройтоннель" (Киев), "Киевметрострой" (Киев) и "Строительная компания "Адамант" (Мукачево).

Также, согласно тендеру, критерий выбора победителя на 75% состоит из цены и на 25% - срока выполнения работ.

При этом аукцион будет проведен 16 августа, хотя первоначально был назначен на 27 марта.

Также, согласно объявлению, ориентировочная стоимость закупки составляет 5,99 млрд грн, хотя первоначально заявленная стоимость закупки составляла 6,3 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в январе коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" объявило тендер на строительство участка Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь в Подольском районе стоимостью 6,32 млрд грн.

Сообщалось, что Киев на строительство метро в 2018 году получит из госбюджета 2,6 млрд грн. По разным прогнозам, строительство новой ветки завершится в 2020-2030 годах. В июле 2017 года в "Киевском метрополитене" заявляли, что намерены построить станции метро «Мостицкая» и «Проспект Правды» на участке Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилого массива столицы Виноградарь до конца 2019 года.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что строительство метро в направлении микрорайона Виноградарь планируется начать в конце 2017 года.