Стало известно, сколько "Укрзализныця" зарабатывает на поездах в Россию

«Укрзализныця» за первое полугодие заработала 177,6 млн грн за счет курсирования поездов в/из Российской Федерации. Самым прибыльным стал поезд Киев - Москва.

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» за январь-июнь 2018 года заработала 177,580 млн грн за счет курсирования поездов в/из Российской Федерации.

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Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", почти 63 млн грн компания получила от курсирования поезда № 6/5 Киев - Москва, на втором месте поезд № 74/73 Львов - Москва с финансовым результатом более 38 млн грн.

Отмечается, что с положительным финансовым результатом также курсируют поезда Днепр - Москва, Харьков - Москва, Харьков - Санкт Петербург, Одесса - Москва, Николаев - Москва.

Также в пресс-службе отметили, что за 6 месяцев 2018 года в сообщении Украина - Российская Федерация перевезено 358,9 тыс. пассажиров, что на 17,1% меньше соответствующего показателя прошлого года.

«За 2017 в направлении Украина - Российская Федерация было перевезено 900 тыс. пассажиров. В 2017 году количество перевезенных пассажиров в сообщении Украина - Российская Федерация по сравнению с 2013 годом уменьшилась более чем в 5 раз, и указанная тенденция снижения пассажиропотока продолжает сохраняться», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что всего в графике пассажирских поездов на 2017/2018 год перевозки между Украиной и Российской Федерацией обеспечиваются курсированием 8 пар поездов: № 6/5 Киев - Москва, с группой вагонов Чернигов - Москва; № 20/19 Харьков - Москва с группой вагонов Полтава - Москва; № 24/23 Одесса - Москва; № 54/144-53/143 Киев, Харьков - Санкт-Петербург с беспересадочным вагоном Днепр - Санкт-Петербург; № 56/55 Хмельницкий - Москва с группой вагонов Жмеринка - Москва; № 62/61 Николаев - Москва с группой вагонов Херсон - Москва; № 74/73 Львов - Москва с группой вагонов Ковель - Москва; № 74/73 Кривой Рог - Москва с группой вагонов Днепр - Москва.

При этом проездные документы на поезда в сообщении Украина - Российская Федерация продаются без скидок, которые, например, действуют в других международных направлениях.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины рассматривает вопрос закрытия железнодорожного сообщения с Российской Федерацией, но последнее слово остается за Советом национальной безопасности и обороны Украины и Кабмином. Авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено в октябре 2015 года.