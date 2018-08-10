Американская General Electric нашла депо для обслуживания локомотивов в Украине

Эксперты General Electric рекомендовали «Укрзализныце» сделать Мелитопольское локомотивное депо основной базой сервисного обслуживания локомотивов GE.

Эксперты General Electric рекомендовали менеджменту «Укрзализныци» сделать Мелитопольское локомотивное депо регионального филиала «Приднепровская железная дорога» основной базой для сервисного обслуживания локомотивов GE.

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Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", такие выводы сделали представители компании General Electric - региональный директор по сервису Павел Семикопенко и региональный директор по качеству Газиз Искаков в ходе визита в Мелитопольского локомотивного депо.

В частности, согласно сообщению, представители компании General Electric считают, что Мелитопольское локомотивное депо максимально отвечает требованиям компании к центру по обслуживанию построенных для Украины тепловозов серии ТЕ33АС «Тризуб».

Отмечается, что зарубежные эксперты осмотрели производственные помещения депо: основные цехи и участки, складские и лабораторные помещения. Они ознакомились с техническим оснащением и возможностями структурного подразделения, его кадровым потенциалом.

Также обсудили ряд вопросов, требующих решения: выделение отдельных складских и офисных помещений, определение количества персонала, необходимого для проведения ремонтных работ и технического обслуживания тягового подвижного состава, обучение работников, детали материально-технического обеспечения и тому подобное.

«В депо есть прекрасная база. Хорошо оснащена. Сохранено квалифицированный персонал. Везде чисто. Помещение не новые, но мы увидели, что здесь порядок и их ремонтируют», - цитирует пресс-служба Семикопенко.

По словам регионального директора по качеству Газиза Искакова, техническая экспертиза показала, что в депо достаточно высокий уровень механизации и автоматизации производственных процессов.

«Проблем с освоением ремонта и технического обслуживания локомотивов нового поколения, уверен, не возникнет. Тем более, что компания должным образом подготовит специалистов и будет постоянно отслеживать их текущую квалификацию», - цитирует пресс-служба Искакова.

Как сообщал УНИАН, 8 августа и. о. главы правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов сообщил, что первый тепловоз TE33AС General Electric для Украины отправился с Пенсильванского завода GE Transportation (США).

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Украина рассчитывает осенью ввести в эксплуатацию первые локомотивы TE33AС американской компании General Electric.

Ранее «Укрзализныця» подписала с американской компаний General Electric рамочное соглашение о поставке "Укрзализныце" до 225 локомотивов с локализацией производства в Украине до 40% на сумму 1 млрд долл.

В рамках реализации первого этапа соглашения заключен договор купли-продажи между General Electric и "Укрэксимбанком" на поставку в конце 2018 года и в начале 2019 года 30 грузовых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем локализации производства в Украине 10%.

Цена покупки 30 локомотивов General Electric акционерной госкомпанией «Укрзализныця» составляет 4,68 млн долл. за единицу.