В порту Херсона задержали подсанкционное российское судно

Он отметил, что судно зашло 10 августа в Херсонский морской торговый порт.

В порту Херсона сотрудники СБУ обнаружили российское судно «Механик Погодин», которое имеет отношение к подсанкционной компании.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель президента в АР Крым Борис Бабин.

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«Сотрудниками ГУ СБУ в АРК в настоящее время выявлено и задокументировано судно "Mekhanik Pogodin" IMO 9598397 под флагом РФ, что находится во владении российской компании, которая, в свою очередь, является в санкционном списке СНБО Украины», – говорится в сообщении.

Он отметил, что судно зашло 10 августа в Херсонский морской торговый порт. «Уверен, что выйдет из этого порта оно не скоро. Уверен также, что на этот раз дело никому развалить не удастся. Поскольку санкционные вопросы и КПК разные вещи - берем дело на неуклонный контроль в пределах полномочий. Вопрос поставки нефтепродуктов судами под флагом РФ внутренними водными путями и связанных рисков Представительство поднимало на высшем уровне, так же как и интенсификацию контроля за санкционными режимами в сфере судоходства», – отметил Бабин.