Аэропорты Харькова и Днепропетровска возобновили работу

Как говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте харьковского аэропорта, "с 16.12.2014 Международный аэропорт «Харьков» в полном объеме возобновил работу по обслуживанию пассажиров и авиарейсов в соответствии с расписанием".

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Однако на онлайн-табло харьковского аэропорта как отмененные значатся рейсы Харьков-Москва (Шереметьево) в 2:50, Харьков-Киев (Борисполь) в 7:00, Харьков-Москва (Шереметьево) в 9:45 и 2 рейса из московского аэропорта Шереметьево в 1:15 и 8:55. При этом согласно онлайн-табло аэропорта, в 12.55 ожидается прибытие рейса PS 7012 из Шарм-эш-Шейха.

При этом, согласно-онлайн табло аэропорта Днепропетровска, в ближайшее время ожидается отправление пяти рейсов, в том числе четырех ‒ в Киев. Также ожидается прибытие четырех рейсов из Киева.

Информацию по аэропорту Запорожья уточнил пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев. Он отметил, что в запорожском аэропорту еще продолжаются антитеррористические мероприятия.

Как сообщал УНИАН, Государственная авиационная служба с 13 декабря до утра 16 декабря закрыла все полеты в Харьков, Днепропетровск и Запорожье по соображениям безопасности.