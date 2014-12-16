Аэропорт Запорожья будет закрыт до 20 декабря

Как сообщили УНИАН в руководстве КП «Международный аэропорт «Запорожье», соответствующее распоряжение накануне вечером получено руководством предприятия от Госавиаслужбы Украины.

Читайте такжеМинобороны: аэропорты Харькова, Запорожья и Днепропетровска закрыты из соображений безопасности

«Мы получили распоряжение, в соответствии с которым полеты не будут осуществляться до утра субботы, 20 декабря», - сообщили в КП «Международный аэропорт «Запорожье».

По неофициальным данным, причина перерыва в работе аэропорта - необходимость соблюдения мер повышенной безопасности на территории КП «Международный аэропорт «Запорожье».

Как сообщал УНИАН, Государственная авиационная служба с 13 декабря до утра 16 декабря закрыла все полеты в Харьков, Днепропетровск и Запорожье по соображениям безопасности.

Аэропорты Харькова и Днепропетровска возобновили работу сегодня утром. Как уточнил пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев, в запорожском аэропорту еще продолжаются антитеррористические мероприятия.