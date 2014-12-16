«Укрзализныця» упростила процедуру заключения договоров на грузоперевозки

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») пересмотрела существующую процедуру заключения договоров с грузовладельцами на осуществление грузовых перевозок в сторону ее упрощения.

В пресс-службе ведомства сообщили, что железные дороги установили для себя четко определенный срок для обработки договора до двух суток, чтобы повысить качество предоставляемых услуг по организации грузоперевозок для клиентов.

«Железнодорожники вводят для себя своеобразный дедлайн - максимум через двое суток клиент должен получить подписанный договор и доступ к электронной системе коммуникации с железной дорогой (VPN-доступ к системе АС «Клиент-УЗ» и АС «Месплан»)», - сообщили в департаменте коммерческой работы ведомства.

В пресс-службе со ссылкой на заместителя начальника департамента коммерческой работы Анатолия Бондаря отметили, что ранее процедура заключения договора была также не сложной, однако не было четко установленного временного срока, отведенного для обработки документа со стороны железнодорожников.

«Сама внутренняя процедура требовала более сложного алгоритма действий. Кроме того, нам необходимо было получить согласие департамента информационной безопасности на подключение клиента к нашим информационным системам, а теперь мы только информируем это управление по предоставлению VPN-доступа. Значительно оперативнее решаются и вопросы оформления и выдачи электронных ключей», - цитирует пресс-служба Бондаря.

Кроме того, «Укрзализныця» разработала новый порядок для осуществления разовых грузоперевозок вообще без заключения договоров.

«Если возникнет необходимость у клиентов осуществить такую перевозку, то он может внести наличные на специальный счет в «Ощадбанке». После предоставления платежного поручения мы готовы принять груз к перевозке», - подчеркнул Бондарь.

Также сообщается, что железные дороги и отдельные дирекции организовали широкую информационную поддержку с целью распространения среди клиентов данного нововведения, в частности, разместили соответствующие объявления на сайтах железных дорог, а непосредственно в товарных конторах - информационные листы на досках объявлений или в поле зрения посетителей.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" 20 января 2014 года открыла контакт-центр по организации перевозок грузов на базе Украинского транспортно-логистического центра (УТЛЦ), основная задача которого - усовершенствование процесса предоставления транспортных услуг для клиентов.

ГП «УТЛЦ» использует в своей работе с клиентом принцип «единого окна» - грузовладельцу достаточно обратиться в центр для заключения договора, а все остальные операции по организации перевозочного процесса происходят дистанционно.

Железные дороги Украины перевозят 70% грузов от общего объема грузоперевозок по территории страны, тогда как в странах Европейского Союза этот показатель составляет в среднем 18%.