На административной границе с Крымом приостановлена работа двух пунктов пропуска

Речь идет о контрольных пунктах въезда-выезда «Каланчак» и «Чаплинка».

На административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым сегодня, 12 августа, была приостановлена работа двух контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).

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Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления ГПСУ на своей странице в Facebook.

«Сегодня в контрольном пункте «Каланчак» фиксируются перебои в оформлении транспортных средств в связи с восстановлением базы данных украинской таможни. Пешеходы при этом оформляются в установленном порядке», - говорится в сообщении.

Кроме того, скопление транспортных средств в данное время отсутствует - перед КПВВ находятся около 25 автомобилей.

В региональном управлении ГПСУ отметили, что проводят мероприятия по перенаправление автомобилей на другие КПВВ.

«Вместе с тем, по информации граждан, которые направлялись через КПВВ «Чаплинка», наоборот, в так называемом «пункте пропуска» оккупантов отсутствует электропитание (резервные источники также у них не работают). В связи с такой обстановкой у оккупантов ни транспортные средства, ни пешеходы не пропускаются", - отметили в ведомстве.

В то же время, как отметили пограничники, КПВВ «Чонгар» работает в штатном режиме.