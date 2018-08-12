Пункт пропуска "Каланчак" на админгранице с Крымом возобновил работу

19:48, 12 августа 2018
Транспорт/Связь
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Пункт пропуска "Каланчак" возобновил работу / фото УНИАН

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины на странице в Facebook.

"По состоянию на 17:30 КПВВ "Каланчак" работает в штатном режиме. Оккупанты так и не пропускают ни людей, ни автомобили напротив "Чаплинки", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на административной границе с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым сегодня, 12 августа, была приостановлена работа двух контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).

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Теги: #пункт пропуска#админграница с Крымом