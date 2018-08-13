В сети высмеяли фото Крымского моста в "высокий" сезон
11:28, 13 августа 2018Транспорт/Связь
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На Крымском мосту - пусто, несмотря на разгар туристического сезона.
В сети появились новые пустынные фото Крымского моста, построенного оккупантами.
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Снимки опубликованы в Twitter на странице крымского блогера RoksolanaToday&Крым.
"Вчерашний бешеный трафик с моста. Середина августа - высокий сезон же...", - говорится в сообщении.
Ранее на Крымском мосту, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с материковой частью России через Керченский пролив, установили первые железнодорожные пролеты.
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