В сети высмеяли фото Крымского моста в "высокий" сезон

11:28, 13 августа 2018
Транспорт/Связь
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В сети появились новые пустынные фото Крымского моста, построенного оккупантами.

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Снимки опубликованы в Twitter на странице крымского блогера RoksolanaToday&Крым.

"Вчерашний бешеный трафик с моста. Середина августа - высокий сезон же...", - говорится в сообщении.

Ранее на Крымском мосту, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с материковой частью России через Керченский пролив, установили первые железнодорожные пролеты.

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Теги: #Крым#фото#крымский мост