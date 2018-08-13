На украинских путях появятся новые вагоны отечественного производства

Крюковский вагонзавод выиграл тендер на поставку "Укрзализныце" 54 пассажирских вагонов.

Крюковский вагоностроительный завод (Полтавская обл.) выиграл тендер на поставку 54 пассажирских вагонов компании «Укрзализныця».

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Как говорится в сообщении на сайте публичных закупок Prozorro, 10 августа Крюковский вагоностроительный завод назван победителем конкурса по изготовлению 4-х видов пассажирских вагонов на общую сумму 1 млрд 520 млн 626 тыс. грн (ожидаемая стоимость вагонов составляла 1 млрд 520 млн 638 тыс. грн).

Крюковский вагоностроительный завод должен поставить заказчику 21 спальный купейный вагон стоимостью 588 млн 911,4 тыс. грн, 20 купейных вагонов типа СВ за 550 млн 494 тыс. грн, 11 купейных вагонов с купе начальника поезда за 316 млн 661,4 тыс. грн, два купейных вагона для международных перевозок за 64 млн 559,4 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, ранее Крюковский вагонзавод заявлял, что «Укрзализныця» якобы затягивает подписание договора на поставку пассажирских вагонов.

В 2017 году завод поставил «Укрзализныце» 50 пассажирских вагонов.

Справка УНИАН. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.

Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. Крюковский вагон является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов — пассажирских и грузовых.