«Укрзализныця» сократила грузоперевозки на 11%

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Согласно сообщению, за указанный период экспортные грузоперевозки сократились на 1,2% - до 130,54 млн тонн, транзитные грузоперевозки также сократились на 12,9% - до 26,65 млн тонн.

Вместе с тем, импортные грузоперевозки увеличились на 4,7% - до 33,3 млн тонн, а перевозки грузов во внутреннем сообщении сократились на 19,2% - до 169,84 млн тонн.

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Железные дороги страны во внутреннем сообщении увеличили перевозки следующих номенклатур грузов: зерна - на 10,9%, автомобилей – на 189,7%, тогда как перевозки каменного угля сократились на 25,5%, нефти и нефтепродуктов – на 33,6%, руды железной и марганцевой – на 14,8%, химикатов – на 16,8%, черных металлов – на 37%.

Также сообщается, что железные дороги увеличили объем грузоперевозок на экспорт благодаря увеличению перевозок нефти и нефтепродуктов на 4,6%, лесных грузов - на 10,8%, зерна и зерновых грузов - на 18%, руды железной и марганцевой – на 8,9%.

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Кроме того, объемы импортных перевозок нефти и нефтепродуктов выросли на 20,6%, руды железной и марганцевой – на 6,6%, зерна и зерновых – на 50%, химических и минеральных удобрений – на 82%, каменного угля – на 8,4%, кокса – на 121,4%, соли – на 21,4%.

Объемы транзитных перевозок зерна и зерновых грузов за отчетный период увеличились на 7,2%, черных металлов – на 22,1%.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-октябре 2014 года сократили грузоперевозки по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 9,6% - до 329,5 млн тонн.

В 2013 году «Укрзализныця» сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн и перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.

Железные дороги Украины перевозят 70% грузов от общего объема грузоперевозок по территории страны, тогда как в странах Европейского Союза этот показатель составляет в среднем 18%.