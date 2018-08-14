Жебривский: есть необходимость военного сопровождения торговых судов в Азовском море

По словам экс-главы Донецкой ВГА, сейчас существует необходимость военного сопровождения торговых судов, а также обращения за помощью к международным партнерам.

Экс-председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский заявил, что блокируя Азовское море, российская сторона пытается давить на Украину для того, чтобы получить водоснабжение в оккупированный Крыму.

Об этом Жебривский заявил в эфире телеканала "112 Украина".

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"Путин таким образом хочет надавить на Украину, чтобы получить, в первую очередь, воду для Крыма. Мост они какой-никакой построили, транспорт ходит, через год-два будут железнодорожные пути, но основная проблема – это вода. И понятно, что Путин вызывает такое давление, блокируя Мариуполь, Бердянск, особенно болезненно бьет по Мариуполю и Донецкой области, потому что там работает завод им. Ильича, завод "Азовсталь", другие предприятия. Изначально, когда строился мост, были вынуждены уменьшить тонажность судов, которые проходят, потому что некоторые судна, которые шли перед так называемым Крымским мостом снимали мачту для того, чтобы пройти под этим мостом. А сегодня они фактически останавливают все корабли для того, чтобы проходить", - заявил Жебривский.

По словам экс-главы Донецкой ВГА, существует необходимость военного сопровождения торговых судов, а также обращение за помощью к международным партнерам.

"У Украины есть проблема по поводу того, что нет у нас там военного флота. У нас есть некоторые бронированные катера. Я думаю, нам нужно обращаться к международникам, те же США на следующий финансовый год выделили 250 млн долл. на финансовую помощь, я думаю, что в первую очередь мы должны сопровождать торговые суда, идущие в порты "Мариуполь" и "Бердянск", нам как раз нужны бронекатера и другая техника, чтобы обеспечить военное сопровождение", - заявил Жебривский.