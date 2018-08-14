Укрзализныця готовится скрыто повысить ж/д тариф на 25% - эксперт

"Укрзализныця" традиционно осенью пытается повысить тарифы.

Последние инициативы "Укрзализныци" приведут к скрытому повышению тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом на 25%.

Об этом заявил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький в эфире телеканала "112 Украина", передает Минпром.

Беленький напомнил, что повышение грузовых тарифов с 31 октября 2017 года на 15% обошлось бизнесу в 6,5 млрд грн. дополнительных расходов в год и еще столько же бизнес заплатил в результате проведенной дерегуляции вагонной составляющей.

"Кроме того, сейчас обсуждается проект приказа Мининфраструктуры, который позволит "Укрзализныце" поднять еще ставки на подачу порожних вагонов. Это будет бизнеса еще дополнительная потеря 5 млрд гривен. 6,5-6,5 и 5 - уже 18 млрд грн", - отметил Беленький.

Глава ФМУ обратил внимание и на другие инициативы железной дороги по скрытому повышению тарифов. "Там так называемый коэффициент Т-дополнительный, который определяет время на документальное оформление порожних вагонов. Сейчас предприятия платят, грузоперевозчики, за одни сутки. "Укрзализныця" хочет, чтобы они платили за двое. Это еще 1,2 миллиарда гривен. Поэтому, если мы все сложим, будет около 20 млрд гривен", - отметил он.

"И еще нас ждет, мы в этом уверены, уже в начале осени новое повышение непосредственно тарифов. У нас традиционно "Укрзализныця" осенью пытается повысить тарифы. Ни одна промышленность такую нагрузку выдержать не может", - резюмировал Беленький.

Как сообщалось, вчера руководители профильных промышленных ассоциаций обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой дать соответствующие поручения Министерству инфраструктуры и "Укрзализныце" относительно отзыва и отмены проекта приказа министерства "О внесении изменений в коэффициенты, которые используются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в границах Украины, и связанные с ним услуги, относительно унификации тарифной политики на перевозку порожних вагонов".