В Киеве из-за жары ограничили движение фур
14:05, 14 августа 2018Транспорт/Связь
105 0
Ограничения вводятся для транспортных средств общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
Из-за жары в столице ограничено движение грузовиков / фото УНИАН
В Киеве с 10:00 до 22:00 из-за жары введено ограничение движения для большегрузных транспортных средств.
Читайте такжеФуры на украинских дорогах будут взвешивать автоматически
Как напомнили в пресс-службе «Киевавтодора», ограничения вводятся для транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, когда температура воздуха поднимается выше 28ºС, для сохранения дорожного покрытия.
Это сделано в соответствии с распоряжением КГГА от 7 июля 2012 года № 1173 «Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах г. Киева в связи с повышением температуры воздуха».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter