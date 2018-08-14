В Киеве из-за жары ограничили движение фур

14:05, 14 августа 2018
Транспорт/Связь
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Из-за жары в столице ограничено движение грузовиков / фото УНИАН

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Как напомнили в пресс-службе «Киевавтодора», ограничения вводятся для транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, когда температура воздуха поднимается выше 28ºС, для сохранения дорожного покрытия.

Это сделано в соответствии с распоряжением КГГА от 7 июля 2012 года № 1173 «Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах г. Киева в связи с повышением температуры воздуха».

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Теги: #Киев#жара#грузовик#запрет на въезд