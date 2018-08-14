В УЗ рассказали, сколько вагонов оборудованы кондиционерами

Только 1,2 тыс. из 3 тыс. вагонов «Укрзализныци» оборудованы кондиционером.

Из 3 тыс. вагонов «Укрзализныци», которые находятся в эксплуатации на данный момент, оборудованы кондиционером только 1,2 тыс. вагонов.

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Об этом сообщил заместитель директора департамента пассажирских перевозок «Укрзализныци» Александр Красноштан в эфире одной из украинских радиостанций.

«Мы понимаем, что всем бы хотелось путешествовать в вагонах с кондиционером. На сегодняшний день из парка вагонов, которые мы подготовили к летним перевозкам, а это 3 тысячи вагонов, кондиционером оборудовано 1200. Поэтому 1800 еще без кондиционера», - сказал Красноштан.

Он отметил, что в связи с невозможностью обновить весь парк вагонов у «Укрзализныци» был выбор: или убрать вагоны без кондиционера, или предупредить пассажира, что у него вагон без кондиционера.

«Чтобы вы понимали, один пассажирский вагон стоит около 1 миллиона долларов. Поэтому для обновления 2 тысяч вагонов необходимо около 2 миллиардов долларов. Это колоссальные инвестиции, которые мы сейчас не можем себе позволить», - сказал Красноштан.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» для удобства пассажиров добавила в систему онлайн-продажи билетов опцию информирования о наличии или отсутствии кондиционера в вагоне.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.