Омелян обнародовал рейтинг пунктуальности украинских и иностранных авиакомпаний (инфографика)

Самой пунктуальной авиакомпанией в июле стала Alitalia, которая выполнила 31 рейс, из которых 96,8% состоялись вовремя.

В июле 70,2% рейсов украинских авиакомпаний из аэропортов Украины были выполнены вовремя, при этом отечественные авиакомпании выполнили 5275 рейсов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

Согласно опубликованным на его странице данным, наиболее пунктуальной авиакомпанией в июле стала «Роза Ветров», которая выполнила 620 рейсов, из которых 90,8% состоялись вовремя.

Читайте такжеЛьвовский аэропорт сообщил об очередной отмене рейсов авиакомпании Ernest

На втором месте авиакомпания «Мотор-Сич», которая выполнила 270 рейсов, из которых 86,7% состоялись вовремя.

На третьем месте авиакомпания «МАУ» - 3448 рейсов, из которых 73,8% вовремя.

На четвертом месте авиакомпания Azur air Ukraine - 268 рейсов, из которых 67,5% вовремя.

На пятом месте авиакомпания FANair, которая выполнила 40 рейсов, из них 47,5% состоялись вовремя.

На шестом месте авиакомпания Anda air - 151 рейс, 40,4% вовремя.

На седьмом месте авиакомпания Air Alanna, которая выполнила 5 рейсов, из которых 40% состоялись вовремя.

Восьмое место у авиакомпании Yanair, которая выполнила 177 рейсов, 39% из которых состоялись вовремя.

Девятое место у авиакомпании SkyUp, которая выполнила 188 рейсов, из которых 38,8% состоялись вовремя.

Десятое место у авиакомпании Bravo airways, которая выполнила 274 рейсов, из них вовремя состоялись 38,7%.

На последнем месте – авиакомпания AtlasJet, которая выполнила 18 рейсов, из которых только 27,8% состоялись вовремя.

По данным министра, в июле 68,1% рейсов иностранных авиакомпаний из аэропортов Украины были выполнены вовремя, при этом эти авиакомпании выполнили 2331 рейсов.

Согласно опубликованным на его странице данным, самой пунктуальной авиакомпанией в июле стала Alitalia, которая выполнила 31 рейс, из которых 96,8% состоялись вовремя.

На втором месте авиакомпания Belavia с 208 рейсами, из которых 92,8% состоялись вовремя.

На третьем месте Qatar Airwats, которая выполнила 49 рейсов, из которых 91,8% состоялись вовремя.

На четвертом месте авиакомпания Georgian Airways, которая выполнила 22 рейса, и 90,9% из них вовремя.

На пятом месте авиакомпания AirBaltica, которая выполнила 81 рейс, из них 88,1% состоялись вовремя.

На шестом месте авиакомпания MyWay Airlines, которая выполнила 16 рейсов, 87,5% состоялись вовремя.

На седьмом месте авиакомпания Austrian Airlines - 132 рейса, 86,4% вовремя.

Восьмое место у авиакомпании AirAstana, которая выполнила 66 рейсов, 86,4% вовремя.

Девятое место у авиакомпании Azal Azerbaijan Airlines, которая выполнила 22 рейса, из которых 86,4% состоялись вовремя.

Десятое место у авиакомпании Czech Airlines, которая выполнила 43 рейса, из них вовремя состоялись 86%.

Одиннадцатое место у авиакомпании Pegasus Airlines, которая выполнила 129 рейса, из них вовремя состоялись 84,5%.

Двенадцатое место у авиакомпании Adria Airways, которая выполнила 12 рейсов, из них вовремя состоялись 83,3%.

Тринадцатое место у авиакомпании Swiss International Air Lines, которая выполнила 17 рейсов, из них вовремя состоялись 82,4%.

Четырнадцатое место у авиакомпании Turkish Airlines, которая выполнила 201 рейс, из них вовремя состоялись 81,6%.

Пятнадцатое место у авиакомпании British Airways, которая выполнила 31 рейс, из них вовремя состоялись 80,6%.

Шестнадцатое место у авиакомпании Air Malta, которая выполнила 5 рейсов, из них вовремя состоялись 80%.

Семнадцатое место у авиакомпании FlyDubai, которая выполнила 31 рейс, из них вовремя состоялись 77,4%.

Восемнадцатое место у авиакомпании Air France, которая выполнила 62 рейса, из них вовремя состоялись 69,4%.

Девятнадцатое место у авиакомпании Wizz Air, которая выполнила 474 рейса, из них вовремя состоялись 69,2%.

Двадцатое место у авиакомпании KLM, которая выполнила 31 рейс, из них вовремя состоялись 67,7 %.

Двадцать первое место у авиакомпании Aegean Airlines, которая выполнила 9 рейсов, из них вовремя состоялись 66,7%.

Двадцать второе место у авиакомпании Lufthansa, которая выполнила 179 рейсов, из них вовремя состоялись 59,8%.

Двадцать третье место у авиакомпании EllinAir, которая выполнила 36 рейсов, из них вовремя состоялись 58,3%.

Двадцать четвертое место у авиакомпании El Al, которая выполнила 50 рейсов, из них вовремя состоялись 52%.

Двадцать пятое место у авиакомпании Ernest Airlines, которая выполнила 115 рейсов, из них вовремя состоялись 31,3%.

Двадцать шестое место у авиакомпании LOT, которая выполнила 323 рейса, из них вовремя состоялись 27,9%.

Двадцать седьмое место у авиакомпании Iraqi Airways, которая выполнила 5 рейсов, из них вовремя состоялись 20%.

Двадцать восьмое место у авиакомпании Vueling Airlines, которая выполнила 18 рейсов, из них вовремя состоялись 16,7%.

На последнем месте – авиакомпания AtlasGlobal, которая выполнила 1 рейс с задержкой более 2 часов.