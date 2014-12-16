Аэропорт в Запорожье должен возобновить работу до выходных - СБУ

"Я надеюсь, что в ближайшее время аэропорт в моем родном Запорожье также будет открыт", - сказал он сегодня в эфире одного из украинских каналов.

При этом глава СБУ прогнозирует, что полеты в аэропорту Запорожья возобновятся уже к 20 декабря.

Он объяснил решение о запрете полетов в аэропорты Харькова, Днепропетровска и Запорожья тем, что у военных появилась информация об угрозе для гражданских перевозок.

По словам главы СБУ, "ничего необычного в такой практике нет, и это было сделано в соответствии с международными стандартами".

"Если профессиональные военные располагают информацией о том, что что-то может помешать гражданским перевозкам - они должны такой информацией поделиться. Так и было сделано - они поделились с Государственной авиационной службой", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Запорожский аэропорт не будет работать до субботы, 20 декабря.

В руководстве КП «Международный аэропорт «Запорожье» сообщили, что соответствующее распоряжение накануне вечером получено руководством предприятия от Госавиаслужбы Украины.

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«Мы получили распоряжение, согласно которому полеты не будут осуществляться до утра субботы, 20 декабря», - сообщили в КП «Международный аэропорт «Запорожье».

По неофициальным данным, причина перерыва в работе аэропорта - необходимость соблюдения мер повышенной безопасности на территории КП «Международный аэропорт «Запорожье».

Государственная авиационная служба с 13 декабря до утра 16 декабря закрыла все полеты в Харьков, Днепропетровск и Запорожье из соображений безопасности.

Аэропорты Харькова и Днепропетровска возобновили свою работу сегодня утром.

В то же время, по словам пресс-секретаря АТО Владислава Селезнева, в запорожском аэропорту еще продолжаются антитеррористические мероприятия.