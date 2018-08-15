Закрытие ж/д сообщения: Россия пригрозила Украине "мерами"

Ранее стало известно, что Министерство инфраструктуры Украины рассматривает вопрос закрытия железнодорожного сообщения с РФ.

Минтранс РФ "разработал меры" в ответ на возможное прекращение Украиной железнодорожного сообщения с Россией, но надеется, что до их принятия дело не дойдет.

Об этом заявил глава российского ведомства Евгений Дитрих, передает РИА Новости.

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По его мнению, в первую очередь после введения таких мер гражданам РФ и Украины будет невозможно пользоваться услугами транспорта. Российский министр считает, что ничего кроме неудобств и дискомфорта это не повлечет.

"... Набор мер, которые на этот случай могли быть приняты, нами проработан. В случае если такие решения будут приняты, мы найдем возможность эти меры реализовать. По составу мер, думаю, что сейчас преждевременно обсуждать этот вопрос", — также добавил он.

Ранее стало известно, что Министерство инфраструктуры Украины рассматривает вопрос закрытия железнодорожного сообщения с Российской Федерацией, но последнее слово остается за Советом национальной безопасности и обороны Украины и Кабмином.

О конкретных сроках закрытия железнодорожного сообщения между Украиной и Россией речи сейчас нет.